O que aconteceu com Carolina Dieckmmann? Médica explica polêmica com rosto da atriz

Artista apareceu com inchaço no rosto e negou ter feito novos procedimentos estéticos

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:45

Carolina Dieckmmann apareceu com rosto diferente nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann chamou a atenção nas redes sociais após surgir com o rosto visivelmente inchado. De férias na Áustria, onde aproveita a temporada de neve, a atriz publicou um vídeo mostrando sua rotina de skincare no frio, mas os internautas logo começaram a questionar a aparência da artista, apontando supostos procedimentos estéticos.

"Com o rosto repleto de procedimento, fazendo propaganda de creminhos pra enganar a torcida!", acusou uma pessoa. "Ela fez: fox eyes e [cirurgia nas] pálpebras", comentou outra internauta. "Você está irreconhecível! Olho, boca, tudo! Falar que não fez nada é loucura, juro!", falou uma terceira. "Qual procedimento vc faz no rosto? Queria copiar. Tá linda", elogiou mais uma.

Diante da repercussão, Carolina se pronunciou e explicou que a mudança tem relação com as baixas temperaturas que enfrenta. "É tanta loucura que leio. A minha cara no frio acorda assim: inchada, com o olho pela metade. E aí o povo fala: 'Nossa, ela está tão magrinha, com a cara inchada, está com ácido hialurônico na cara', sei lá o que falam... Estou inchada de sono e frio!", respondeu.

A dermatologista Aline Vieira, médica que acompanha Carol, explicou que esse tipo de alteração é comum. "Nem toda mudança no rosto está relacionada a procedimentos. Muitas vezes, é apenas a pele reagindo ao ambiente (...) O rosto pode acordar mais inchado no frio, e isso é relativamente frequente", afirmou, ao jornal O Globo.

"No frio, os vasos sanguíneos se contraem para preservar o calor corporal. Isso diminui o retorno venoso e linfático, favorecendo a retenção de líquidos, especialmente nas pálpebras e nas bochechas ao acordar", continuou.



Ela também comentou que passamos horas deitados durante o sono e, com a circulação periférica reduzida, o corpo entra em um modo mais ‘econômico’, o que facilita o acúmulo de líquidos no rosto. "Durante viagens, como no caso da Carol, há mudança de rotina, alimentação fora de casa e alteração de horários, o que intensifica esse efeito".

De acordo com Aline, as alterações climáticas são frequentemente confundidas com efeitos de procedimentos estéticos, mas existem diferenças claras. "O edema causado pelo clima é macio e afunda quando pressionamos. Já o edema relacionado a preenchimentos tende a ser mais firme, delimitado, podendo apresentar dor, calor local, vermelhidão ou irregularidades", explicou.

Além disso, segundo a médica, as mudanças causadas pelo clima flutuam ao longo do dia e são reversíveis. Esse tipo de inchaço "faz parte da adaptação normal da pele e dos vasos às mudanças de temperatura e umidade".