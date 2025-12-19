O que aconteceu com Carolina Dieckmmann? Médica explica polêmica com rosto da atriz

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:45
Carolina Dieckmmann chamou a atenção nas redes sociais após surgir com o rosto visivelmente inchado. De férias na Áustria, onde aproveita a temporada de neve, a atriz publicou um vídeo mostrando sua rotina de skincare no frio, mas os internautas logo começaram a questionar a aparência da artista, apontando supostos procedimentos estéticos.
"Com o rosto repleto de procedimento, fazendo propaganda de creminhos pra enganar a torcida!", acusou uma pessoa. "Ela fez: fox eyes e [cirurgia nas] pálpebras", comentou outra internauta. "Você está irreconhecível! Olho, boca, tudo! Falar que não fez nada é loucura, juro!", falou uma terceira. "Qual procedimento vc faz no rosto? Queria copiar. Tá linda", elogiou mais uma.
Carolina Dieckmmann em viagem pela Áustria
Diante da repercussão, Carolina se pronunciou e explicou que a mudança tem relação com as baixas temperaturas que enfrenta. "É tanta loucura que leio. A minha cara no frio acorda assim: inchada, com o olho pela metade. E aí o povo fala: 'Nossa, ela está tão magrinha, com a cara inchada, está com ácido hialurônico na cara', sei lá o que falam... Estou inchada de sono e frio!", respondeu.
A dermatologista Aline Vieira, médica que acompanha Carol, explicou que esse tipo de alteração é comum. "Nem toda mudança no rosto está relacionada a procedimentos. Muitas vezes, é apenas a pele reagindo ao ambiente (...) O rosto pode acordar mais inchado no frio, e isso é relativamente frequente", afirmou, ao jornal O Globo.
"No frio, os vasos sanguíneos se contraem para preservar o calor corporal. Isso diminui o retorno venoso e linfático, favorecendo a retenção de líquidos, especialmente nas pálpebras e nas bochechas ao acordar", continuou.
Ela também comentou que passamos horas deitados durante o sono e, com a circulação periférica reduzida, o corpo entra em um modo mais ‘econômico’, o que facilita o acúmulo de líquidos no rosto. "Durante viagens, como no caso da Carol, há mudança de rotina, alimentação fora de casa e alteração de horários, o que intensifica esse efeito".
Carolina Dieckmmann morena
De acordo com Aline, as alterações climáticas são frequentemente confundidas com efeitos de procedimentos estéticos, mas existem diferenças claras. "O edema causado pelo clima é macio e afunda quando pressionamos. Já o edema relacionado a preenchimentos tende a ser mais firme, delimitado, podendo apresentar dor, calor local, vermelhidão ou irregularidades", explicou.
Além disso, segundo a médica, as mudanças causadas pelo clima flutuam ao longo do dia e são reversíveis. Esse tipo de inchaço "faz parte da adaptação normal da pele e dos vasos às mudanças de temperatura e umidade".
Para minimizar os impactos do frio, ela dá algumas dicas: "Priorize hidratantes com ceramidas, ácido hialurônico, ácidos graxos, pantenol e niacinamida. Evite água muito quente no rosto, reduza esfoliações e tenha cautela com ácidos e retinoides".