Quem é Ronald Lopes? Empresário e ex-lavador de carros, flagrado com Yasmin Brunet em Noronha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 11:52
Ronald Lopes, empresário e influencer com cerca de cinco milhões de seguidores, foi visto em clima de romance com Yasmin Brunet durante viagem a Fernando de Noronha. Antes de alcançar o sucesso, Lopes trabalhou como lavador de carros, motorista de aplicativo e vendedor ambulante em Minas Gerais.
Atualmente à frente do The Group Loyalty, empresa de tecnologia, inteligência artificial e marketing estratégico, Lopes também tem experiência no ramo de apostas e já ofereceu mentorias que chegaram a impactar mais de 100 mil alunos. O empresário coleciona viagens pelo mundo, incluindo destinos como Tailândia, Itália, Holanda e Espanha.
Yasmin Brunet
Em 2024, parte de suas empresas foi vendida em uma negociação estimada em até R$ 100 milhões, consolidando sua trajetória de superação e empreendedorismo.