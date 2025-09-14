NOVO CASAL?

Quem é Ronald Lopes? Empresário e ex-lavador de carros, flagrado com Yasmin Brunet em Noronha

Influencer e empresário coleciona viagens pelo mundo e já somou mais de 100 mil alunos em mentorias

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 11:52

Yasmin Brunet e Ronald Lopes foram vistos juntos em Noronha Crédito: Reprodução

Ronald Lopes, empresário e influencer com cerca de cinco milhões de seguidores, foi visto em clima de romance com Yasmin Brunet durante viagem a Fernando de Noronha. Antes de alcançar o sucesso, Lopes trabalhou como lavador de carros, motorista de aplicativo e vendedor ambulante em Minas Gerais.

Atualmente à frente do The Group Loyalty, empresa de tecnologia, inteligência artificial e marketing estratégico, Lopes também tem experiência no ramo de apostas e já ofereceu mentorias que chegaram a impactar mais de 100 mil alunos. O empresário coleciona viagens pelo mundo, incluindo destinos como Tailândia, Itália, Holanda e Espanha.

