REALITY

'Não foi pela aparência': Saory abre o jogo e revela por que ficou com Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'

Romance entre os dos peões no reality surpreendeu o público

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:02

Dudu Camargo e Saory Cardoso Crédito: Reprodução/Record

Quem acompanhou A Fazenda 17 viu nascer um dos casais mais inesperados da temporada e agora Saory Cardoso resolveu explicar, sem rodeios, por que decidiu se aproximar de Dudu Camargo dentro do confinamento. A influenciadora foi direta ao falar sobre o relacionamento e deixou claro: não houve estratégia, nem encantamento imediato.

Segundo Saory, a aproximação aconteceu aos poucos e sem qualquer planejamento. “Não foi pela aparência”, admitiu. Ela contou que, no início do jogo, sequer tinha uma boa impressão do jornalista. Pelo contrário: via Dudu como alguém fofoqueiro e até manipulador, o que mantinha os dois distantes nos primeiros dias.

A virada veio com o tempo, algo comum em um confinamento intenso. “A convivência muda tudo”, resumiu a ex-peoa, que terminou o reality em terceiro lugar. Em entrevista à Cabine de Descompressão, no RecordPlus, Saory confessou que também não esperava chegar tão longe na competição, nem ver Dudu campeão. “No começo, eu realmente achava ele muito fofoqueiro. Mas não tinha tanta aproximação. Depois, passei a gostar da companhia”, explicou.

O romance, claro, causou estranhamento fora da casa. Saory percebeu que parte do público projetava nela um tipo de parceiro completamente diferente. “As pessoas esperam que eu fique com um galã, um ‘hétero top’, só pela aparência”, comentou. A diferença de idade e o jeito mais ranzinza de Dudu só aumentaram a surpresa.

“Eu sempre me relacionei com homens mais velhos. Então, claro que o casal parecia improvável. Ele é jovem, mas tem esse jeito meio rabugento”, brincou a influenciadora, que já teve relacionamento com o ator Marcello Novaes.

Apesar das expectativas externas, Saory afirma que a conexão foi genuína e construída na rotina do jogo, longe de cálculos sobre repercussão ou torcida. “Foi natural. Não teve estratégia, nem plano”, reforçou.

E o romance não ficou restrito às porteiras do reality. Dudu Camargo saiu de A Fazenda 17 campeão; com expressivos 75,88% dos votos e assumidamente apaixonado. No Hoje em Dia, ao lado de Saory, ele confirmou que os dois já passaram a primeira noite juntos fora do confinamento. “Nem dormimos. Ficamos vendo tudo o que aconteceu aqui fora. Estamos felizes e surpresos com o carinho do público”, contou.

Saory, por sua vez, seguiu no tom bem-humorado. “Jamais imaginei, até porque ele é muito novinho”, disse, arrancando risos. Dudu não perdeu a chance de responder: “Ela falou que gostava de homens mais velhos. Eu sou jovem na idade, mas com um velho dentro de mim”, brincou.

O clima é tão sério quanto leve. Segundo o campeão, a família da influenciadora já o incluiu nos planos de fim de ano. “Meu lugar na ceia de Natal já está garantido”, revelou.