Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A Fazenda 17: apresentadora revela namoro com Dudu Camargo e planos de ter filho

Namorada do peão contou que o casal já procurou médico para iniciar os planos de aumentar a família

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:51

Antes de conquistar público em ‘A Fazenda’, Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram
Antes de conquistar público em ‘A Fazenda’, Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram Crédito: Reprodução/Record

O clima de romance também movimenta os bastidores de A Fazenda 17. A apresentadora Suyane Pessoa revelou estar em um relacionamento com Dudu Camargo, um dos participantes mais polêmicos da atual edição do reality da Record.

Em entrevista ao jornalista André Moura, da TV Meio Norte, emissora em que ambos já trabalharam, Suyane assumiu publicamente o namoro e destacou a conexão com o ex-apresentador do SBT.

“Dudu entrou na minha vida de uma forma muito especial. Nós temos uma afinidade enorme. Não gosto muito de expor minha vida pessoal, mas a verdade é que temos algo mais íntimo”, disse.

Leia mais

Imagem - Grávida do 3º filho, Rihanna deixa 'pista' sobre sexo do bebê em novo ensaio fotográfico; veja

Grávida do 3º filho, Rihanna deixa 'pista' sobre sexo do bebê em novo ensaio fotográfico; veja

Imagem - Anavitória lança novo álbum e anuncia turnê com show na Bahia; veja datas

Anavitória lança novo álbum e anuncia turnê com show na Bahia; veja datas

Imagem - Candinho desafia Marilda e Aderbal em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (18)

Candinho desafia Marilda e Aderbal em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (18)

A apresentadora ainda surpreendeu ao revelar que os dois já pensam em aumentar a família. “Recentemente falei para ele da minha vontade de ter outro filho, e ele disse que também sonha em ser pai. Já até fomos ao médico para conversar sobre isso”, contou.

Mesmo à distância, já que o jornalista está confinado em Itapecerica da Serra (SP), Suyane declarou torcida para o namorado. “Tenho certeza que ele será campeão. Dudu é carismático, inteligente e estrategista. Está sendo um dos grandes nomes da temporada”, afirmou.

Dudu Camargo e Suyane Pessoa

Suyane Pessoa afirmou ter uma “afinidade muito grande” com Dudu Camargo por Reprodução/Redes Sociais
Dudu Camargo está namorando a apresentadora Suyane Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Suyane Pessoa trabalha na TV Meio Norte por Reprodução/Redes Sociais
Dudu Camargo e Suyane Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Dudu Camargo está namorando a apresentadora Suyane Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Suyane Pessoa e seu filho Davi por Reprodução/Redes Sociais
Suyane Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Suyane Pessoa, namorada de Dudu Camargo, peão de 'A Fazenda 17 por Reprodução/Redes Sociais
Suyane Pessoa revelou ser namorada de Dudu Camargo por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Suyane Pessoa afirmou ter uma “afinidade muito grande” com Dudu Camargo por Reprodução/Redes Sociais

Dudu Camargo, que ganhou notoriedade ainda adolescente no SBT e chegou a ser apontado como “queridinho de Silvio Santos”, foi demitido da emissora em 2023 após uma série de polêmicas. Desde então, seguiu em canais menores, tentou carreira política e apresentou telejornais regionais, inclusive ao lado de Suyane Pessoa.

Agora em A Fazenda 17, Dudu divide opiniões, coleciona desentendimentos, provocações e estratégias de jogo, mas também conquistou parte do público, que já o vê como um dos peões mais marcantes desta edição.

Leia mais

Imagem - Confira 5 dicas importantes para manter o coração saudável

Confira 5 dicas importantes para manter o coração saudável

Imagem - Aprenda a fazer 5 receitas leves ricas em proteína vegetal para o almoço

Aprenda a fazer 5 receitas leves ricas em proteína vegetal para o almoço

Imagem - Esporte da vez! Veja 6 dicas para correr maratonas e meias-maratonas

Esporte da vez! Veja 6 dicas para correr maratonas e meias-maratonas

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Rayane Figliuzzi vence primeira Prova do Fazendeiro em ‘A Fazenda 17’

Público pede expulsão de Rayane Figliuzzi por agressão contra Yoná em A Fazenda 17; VEJA

Queridinho de ‘A Fazenda’, Dudu Camargo já foi acusado de assediar menor com prints polêmicos

VÍDEO: Participante de ‘A Fazenda 17’ entra na piscina de propósito e todos participantes levam punição

Rayane Figliuzzi fez acordo com Belo antes de entrar em 'A Fazenda', diz colunista

Tags:

A Fazenda 17 A Fazenda

Mais recentes

Imagem - Vini Jr. deixa escapar detalhe que prova presença de Virginia Fonseca em sua casa

Vini Jr. deixa escapar detalhe que prova presença de Virginia Fonseca em sua casa
Imagem - 'Não era Anitta?': Entenda polêmica envolvendo madrinha do filho de MC Daniel e Lorena Maria

'Não era Anitta?': Entenda polêmica envolvendo madrinha do filho de MC Daniel e Lorena Maria
Imagem - 8 perfumes perfeitos para quem ama chocolate

8 perfumes perfeitos para quem ama chocolate

MAIS LIDAS

Imagem - Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido
01

Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido

Imagem - Aquário, Leão e Libra receberão recado especial do Anjo da Guarda nesta quinta, 18 de setembro
02

Aquário, Leão e Libra receberão recado especial do Anjo da Guarda nesta quinta, 18 de setembro

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
03

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
04

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades