REALITY

A Fazenda 17: apresentadora revela namoro com Dudu Camargo e planos de ter filho

Namorada do peão contou que o casal já procurou médico para iniciar os planos de aumentar a família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:51

Antes de conquistar público em ‘A Fazenda’, Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram Crédito: Reprodução/Record

O clima de romance também movimenta os bastidores de A Fazenda 17. A apresentadora Suyane Pessoa revelou estar em um relacionamento com Dudu Camargo, um dos participantes mais polêmicos da atual edição do reality da Record.

Em entrevista ao jornalista André Moura, da TV Meio Norte, emissora em que ambos já trabalharam, Suyane assumiu publicamente o namoro e destacou a conexão com o ex-apresentador do SBT.

“Dudu entrou na minha vida de uma forma muito especial. Nós temos uma afinidade enorme. Não gosto muito de expor minha vida pessoal, mas a verdade é que temos algo mais íntimo”, disse.

A apresentadora ainda surpreendeu ao revelar que os dois já pensam em aumentar a família. “Recentemente falei para ele da minha vontade de ter outro filho, e ele disse que também sonha em ser pai. Já até fomos ao médico para conversar sobre isso”, contou.

Mesmo à distância, já que o jornalista está confinado em Itapecerica da Serra (SP), Suyane declarou torcida para o namorado. “Tenho certeza que ele será campeão. Dudu é carismático, inteligente e estrategista. Está sendo um dos grandes nomes da temporada”, afirmou.

Dudu Camargo e Suyane Pessoa 1 de 9

Dudu Camargo, que ganhou notoriedade ainda adolescente no SBT e chegou a ser apontado como “queridinho de Silvio Santos”, foi demitido da emissora em 2023 após uma série de polêmicas. Desde então, seguiu em canais menores, tentou carreira política e apresentou telejornais regionais, inclusive ao lado de Suyane Pessoa.