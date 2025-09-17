Acesse sua conta
Rayane Figliuzzi fez acordo com Belo antes de entrar em 'A Fazenda', diz colunista

Influenciadora está confinada na 17ª edição de 'A Fazenda', reality show da Record

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 21:04

Belo e Rayane Figliuzzi
Belo e Rayane Figliuzzi Crédito: Reprodução/Instagram

Quando uma das pessoas de um casal entra em um reality show, o relacionamento sempre sofre alguma mudança, seja pelo saudade de entrar longe, seja pelo medo da exposição, ou mesmo por um excesso de controle do parceiro. No caso de Belo e Rayane Figluuzzi  a situação parece ser um tanto diferente, revelando uma possível crise antes mesmo do reality. Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi está confinada na 17ª edição do reality show "A Fazenda", da Record.

Segundo informações do colunista Matheus Baldi, do Fofocalizando, Rayane e Belo fizeram um acordo antes da entrada da influenciadora no programa rural. Os dois teriam se comprometido a “manter as aparências” e não se comentar sobre o namoro dos dois durante a participação da influenciadora no programa. Tudo isso porque, segundo o jornalista, a relação estaria em crise antes mesmo da estreia de "A Fazenda 17" nesta segunda-feira (15).

Ainda de acordo com Baldi, Belo teria até mesmo comemorado a ida amada para o reality show. “Me disseram que ele deu graças a Deus que ela entrou no reality”, disse. “Só que ele não vai confirmar nunca, já que ele combinou com ela que não vai terminar o relacionamento enquanto ela estiver lá dentro”, acrescentou durante o programa de fofocas do SBT. 

O buraco pode estar ainda mais embaixo. Segundo a jornalista Gaby Cabrini, a informação que circula é que Belo está solteiro, mas o cantor não se pronunciou sobre. “Eu tô recebendo um monte de mensagem de amigos, da equipe do Belo, me dizendo que ele está solteiro. Mas quando eu pressiono esses amigos, a equipe, falando que preciso que o Belo confirme, todo mundo some", informou.

