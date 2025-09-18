Candinho desafia Marilda e Aderbal em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 05:00
No capítulo desta quinta-feira (18) de Êta Mundo Melhor!, a trama promete fortes emoções e tensão nas ações de Candinho e seus aliados. Samir mantém a esperança de que Candinho conseguirá resgatá-los do galpão onde estão presos, enquanto o herói se prepara para libertar os amigos.
Paralelamente, Cunegundes é levada para internação por Carneiro, e Celso enfrenta Ernesto, que provoca o jovem e provoca a ameaça de transferência do delegado. No meio das tensões, Sandra confidencia a Inês seus segredos sobre venenos, aumentando o clima de mistério.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Enquanto isso, Tobias se irrita com Lauro durante compras de vestidos com Sônia, e Simbá manipula Anabela para se afastar de Aladin. Celso e Estela terminam o relacionamento após uma discussão acalorada, e Olímpia provoca Dita ao vivo na rádio. A situação se complica ainda mais quando o chefe de Marilda e Aderbal se aproxima de Samir e Jasmin, deixando Candinho, Zulma e Aladin apreensivos quanto ao sucesso do resgate.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.