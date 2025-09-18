NOVELA DAS 6

Candinho desafia Marilda e Aderbal em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (18)

O capítulo traz tensão, intrigas e segredos revelados enquanto amigos ficam à beira do perigo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 05:00

Aderbal (Cláudio Gabriel), Marilda (Dani Barros) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quinta-feira (18) de Êta Mundo Melhor!, a trama promete fortes emoções e tensão nas ações de Candinho e seus aliados. Samir mantém a esperança de que Candinho conseguirá resgatá-los do galpão onde estão presos, enquanto o herói se prepara para libertar os amigos.

Paralelamente, Cunegundes é levada para internação por Carneiro, e Celso enfrenta Ernesto, que provoca o jovem e provoca a ameaça de transferência do delegado. No meio das tensões, Sandra confidencia a Inês seus segredos sobre venenos, aumentando o clima de mistério.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Enquanto isso, Tobias se irrita com Lauro durante compras de vestidos com Sônia, e Simbá manipula Anabela para se afastar de Aladin. Celso e Estela terminam o relacionamento após uma discussão acalorada, e Olímpia provoca Dita ao vivo na rádio. A situação se complica ainda mais quando o chefe de Marilda e Aderbal se aproxima de Samir e Jasmin, deixando Candinho, Zulma e Aladin apreensivos quanto ao sucesso do resgate.