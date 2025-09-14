'Êta Mundo Melhor!': semana de 15 a 20 de setembro traz prisões e segredos revelados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 06:00
A novela 'Êta Mundo Melhor!' promete fortes emoções nos capítulos que vão ao ar entre os dias 15 e 20 de setembro na faixa das 18h da Globo. A trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson traz momentos de tensão, reencontros, separações e até prisões que prometem agitar os próximos episódios.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na Globo. Vale lembrar que a programação pode sofrer alterações na grade da emissora.