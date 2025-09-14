Acesse sua conta
'Êta Mundo Melhor!': semana de 15 a 20 de setembro traz prisões e segredos revelados

Confira os destaques da semana na novela das seis da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 06:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

A novela 'Êta Mundo Melhor!' promete fortes emoções nos capítulos que vão ao ar entre os dias 15 e 20 de setembro na faixa das 18h da Globo. A trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson traz momentos de tensão, reencontros, separações e até prisões que prometem agitar os próximos episódios.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 15 de setembro
    Flávia revela a Candinho e Zulma que alugou a casa para Marilda e Aderbal por pouco tempo. Samir e Jasmin ficam desconfiados do casal, enquanto Sandra conhece Inês e decide torná-la cúmplice em seu plano de casamento com o Barão. Candinho pede ajuda a Sabiá para encontrar Samir. Paixão confessa a Lúcio que sofre de um problema cardíaco. Já Medeia e Maria Divina escondem a esmeralda de Cunegundes. Perdidos após um acidente, Asdrúbal e Picolé acreditam ter visto Samir em um carro, aumentando a angústia de Candinho.

  • Terça-feira, 16 de setembro
    Candinho e Zulma partem em busca de Samir e Jasmin. Estela e Celso discutem por causa de Ernesto. Para tentar ajudar, as crianças escondem Aladin no carro de Candinho. A situação fica ainda mais grave quando Aderbal e Marilda decidem vender Samir e Jasmin. Jasmin consegue escapar e alerta Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos sobre o perigo. Enquanto isso, Cunegundes tem uma nova visão com Pedro II.

  • Quarta-feira, 17 de setembro
    Sabiá se junta a Candinho, Zulma e Aladin na missão de resgatar Samir e Jasmin. O garoto sofre com o medo das ameaças de Marilda e Aderbal. Estela visita Ernesto na prisão, enquanto Sandra busca apoio de Inês. Policarpo guia Candinho até Samir. Já Carneiro anuncia que Cunegundes precisa ser internada. No galpão, Marilda e Aderbal aprisionam Samir, Jasmin, Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos.

  • Quinta-feira, 18 de setembro
    Samir tenta tranquilizar os amigos, acreditando que Candinho vai salvá-los. Carneiro interna Cunegundes, e Ernesto provoca Celso, que garante que ele será transferido. Sandra compartilha com Inês seus conhecimentos sobre venenos. Candinho encontra o galpão e promete libertar todos. No entanto, a chegada do chefe de Marilda e Aderbal aumenta o risco da missão de resgate.

  • Sexta-feira, 19 de setembro
    Candinho e os amigos tentam abrir o galpão antes que Marilda e Aderbal retornem. Enquanto isso, Quinzinho encontra o documento entregue por Pedro II a Cunegundes e desmaia de susto. Candinho consegue salvar Samir e os demais. Já Dita descobre que não será mais contratada na rádio e confronta Olímpia, que exige sua expulsão da pensão. Estela e Anabela sofrem por Celso e Aladin, e Zulma se incomoda com a proximidade entre Candinho e Samir.

  • Sábado, 20 de setembro
    Quinzinho acorda e impede a internação de Cunegundes. Com a denúncia de Sabiá, Marilda, Aderbal e o chefe são presos pelo sequestro de crianças. Margarida comunica a Dita que ela terá de deixar a pensão, mas a moça aceita morar com Candinho. Enquanto isso, Quinzinho descobre o mapa das esmeraldas, Estela conhece Carmem, e Lúcio revela a Margarida que Haydée acredita ser sua filha. Sandra e Inês conspiram contra o Barão.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na Globo. Vale lembrar que a programação pode sofrer alterações na grade da emissora.

