Sonhos estranhos e cansaço sem motivo em setembro? A astrologia explica

Astrólogo explica como o Eclipse e outros planetas retrógrados estão mexendo com o sono, a energia e as emoções

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:11

Sonhos estranhos e cansaço sem motivo em setembro? A astrologia explica Crédito: Shutterstock/Damir Khabirov

Setembro começou carregado de intensidade no céu, e muita gente já anda sentindo os efeitos disso no corpo e na mente. Segundo o astrólogo João Bidu, o Eclipse Lunar Total em Peixes, que aconteceu no dia 7, somado a outros movimentos planetários, pode estar por trás do aumento do cansaço, da exaustão e até daqueles sonhos estranhos que têm tirado o descanso de muita gente.

Eclipse Lunar Total em Peixes

Esse eclipse aconteceu junto à Superlua Cheia em Peixes e ao Sol em Virgem, criando uma combinação poderosa. Como Peixes rege a espiritualidade, a intuição e o inconsciente, o astrólogo explica que é natural que o sono esteja mais agitado, cheio de imagens simbólicas e mensagens do subconsciente. “A mente fica mais ativa, enquanto o corpo pede descanso”, comenta João Bidu.

Saturno retrógrado: responsabilidades e limitações

Outro fator que contribui para a sensação de esgotamento é Saturno, que está retrógrado em Peixes desde o dia 1º. Esse planeta costuma cobrar maturidade e estrutura, mas em Peixes ele toca em pontos emocionais profundos, trazendo a impressão de peso, injustiça ou de que a vida está exigindo demais.

Urano, Netuno e Plutão: ansiedade e transformações

O astral segue movimentado com Urano retrógrado em Gêmeos, o que instiga mudanças inesperadas e acelera pensamentos, aumentando a ansiedade. Já Netuno retrógrado em Áries e Plutão em Aquário reforçam a fase de reflexão, revisão e transformação, ajudando a questionar velhos padrões, mas também mexendo com o sono e a energia vital.

Como atravessar esse período?

Apesar do turbilhão, João Bidu lembra que há apoio do Sol e de Mercúrio em Virgem até o dia 18, que ajudam a trazer clareza, organização e foco no que é essencial. “É hora de ajustar a rotina, cuidar mais de si e não ignorar os sinais do corpo”, recomenda.

A partir da segunda metade do mês, a entrada do Sol e de Mercúrio em Libra, junto ao Equinócio de Primavera, promete aliviar as tensões, trazendo mais equilíbrio, harmonia e bem-estar.

Ou seja, se você anda exausto ou acordando com sonhos estranhos, não é coincidência: é reflexo direto das energias do céu. Para João Bidu, esse momento também simboliza uma limpeza necessária, preparando terreno para um ciclo mais leve e equilibrado.