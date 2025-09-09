ASTROLOGIA

Portal 9/9: signos terão revelações, encerramentos e desapego

Efeitos podem durar até seis meses

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:40

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Esta terça-feira (9) marca a abertura do Portal 9/9, considerado um dos mais importantes de 2025 por coincidir com um Ano 9 na numerologia. A repetição do número intensifica significados ligados a encerramentos, desapego e expansão espiritual.

O numerólogo Yub Miranda explica que o momento é propício para liberar padrões estagnados, desenvolver compaixão e buscar conexão com o propósito de vida. A força do portal ganha ainda mais intensidade porque dois dias antes ocorreu um Eclipse Lunar em Peixes, signo que também simboliza finais de ciclo e transcendência.

Segundo o especialista, essa combinação amplia revelações e mudanças emocionais, podendo trazer efeitos por até seis meses. “O número 9 fala de desapego, compaixão e encerramentos. Peixes simboliza dissolução de limites e espiritualidade. O eclipse, por acontecer na Lua Cheia, evidencia crises e transformações inevitáveis”, destacou.

Para a Mestra Ascensa Joanita Molina, o portal de 2025 é um dos mais poderosos do ano por unir o Ano 9, o Sol em Virgem e a Lua Cheia em Peixes. Ela afirma que a energia favorece trabalhos espirituais voltados ao bem coletivo. “Esse dia vai trazer um potencial muito grande para realizar grandes trabalhos espirituais que coloquem os seres mais conectados ao real propósito que vieram cumprir no planeta”, disse.

Especialistas sugerem práticas como meditação, banhos com ervas, exercícios de compaixão e rituais de limpeza energética para aproveitar o momento. A água, elemento associado à purificação, é indicada como aliada no processo de renovação.