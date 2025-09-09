Acesse sua conta
Portal 9/9: signos terão revelações, encerramentos e desapego

Efeitos podem durar até seis meses

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:40

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Esta terça-feira (9) marca a abertura do Portal 9/9, considerado um dos mais importantes de 2025 por coincidir com um Ano 9 na numerologia. A repetição do número intensifica significados ligados a encerramentos, desapego e expansão espiritual.

O numerólogo Yub Miranda explica que o momento é propício para liberar padrões estagnados, desenvolver compaixão e buscar conexão com o propósito de vida. A força do portal ganha ainda mais intensidade porque dois dias antes ocorreu um Eclipse Lunar em Peixes, signo que também simboliza finais de ciclo e transcendência.

Segundo o especialista, essa combinação amplia revelações e mudanças emocionais, podendo trazer efeitos por até seis meses. “O número 9 fala de desapego, compaixão e encerramentos. Peixes simboliza dissolução de limites e espiritualidade. O eclipse, por acontecer na Lua Cheia, evidencia crises e transformações inevitáveis”, destacou.

