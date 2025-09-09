Portal 9/9: signos terão revelações, encerramentos e desapego

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:40
Esta terça-feira (9) marca a abertura do Portal 9/9, considerado um dos mais importantes de 2025 por coincidir com um Ano 9 na numerologia. A repetição do número intensifica significados ligados a encerramentos, desapego e expansão espiritual.
O numerólogo Yub Miranda explica que o momento é propício para liberar padrões estagnados, desenvolver compaixão e buscar conexão com o propósito de vida. A força do portal ganha ainda mais intensidade porque dois dias antes ocorreu um Eclipse Lunar em Peixes, signo que também simboliza finais de ciclo e transcendência.
Segundo o especialista, essa combinação amplia revelações e mudanças emocionais, podendo trazer efeitos por até seis meses. “O número 9 fala de desapego, compaixão e encerramentos. Peixes simboliza dissolução de limites e espiritualidade. O eclipse, por acontecer na Lua Cheia, evidencia crises e transformações inevitáveis”, destacou.
Para a Mestra Ascensa Joanita Molina, o portal de 2025 é um dos mais poderosos do ano por unir o Ano 9, o Sol em Virgem e a Lua Cheia em Peixes. Ela afirma que a energia favorece trabalhos espirituais voltados ao bem coletivo. “Esse dia vai trazer um potencial muito grande para realizar grandes trabalhos espirituais que coloquem os seres mais conectados ao real propósito que vieram cumprir no planeta”, disse.
Especialistas sugerem práticas como meditação, banhos com ervas, exercícios de compaixão e rituais de limpeza energética para aproveitar o momento. A água, elemento associado à purificação, é indicada como aliada no processo de renovação.
O Portal 9/9 de 2025 é visto, portanto, como uma oportunidade de refletir sobre o que precisa ser encerrado e abrir espaço para novos caminhos de crescimento espiritual.