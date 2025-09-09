Surpresas para o amor: 3 signos podem engatar namoro ainda em setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:21
Setembro chega com uma verdadeira revolução no céu: Saturno e Urano retrógrados, eclipses poderosos e a mudança do Sol de Virgem para Libra. Esse turbilhão de energias promete mexer com corações, trazendo oportunidades para que alguns signos deixem o contatinho de lado e assumam um romance sério.
Veja as características dos signos
Signos que podem engatar um namoro ainda em Setembro
De acordo com as previsões do astrólogo João Bidu, Áries, Câncer e Peixes estarão entre os mais favorecidos pelos astros, com grandes chances de transformar paquera em relacionamento sério.
Áries
O charme ariano estará em alta até o dia 19, com Vênus ativando a 5ª Casa e acelerando paqueras. O período favorece encontros casuais, mas a intensidade cresce com a entrada de Marte em Escorpião. Você pode sentir uma conexão mais forte com alguém que parecia apenas uma distração. Conversas profundas, química evidente e coragem para assumir sentimentos podem transformar tudo em algo muito mais sério. O conselho dos astros é: não tenha medo de se abrir, pois o destino pode estar preparando um namoro surpreendente.
Câncer
Setembro traz um ar de renovação para os cancerianos. Com mais autoconfiança, você pode atrair pessoas que compartilham dos mesmos valores emocionais. O eclipse do mês desperta coragem para se libertar de antigas feridas, permitindo que novas histórias floresçam. Há chance de surgir alguém disposto a oferecer segurança e parceria, do jeitinho que você busca. O período favorece encontros que começam de forma leve, mas que podem ganhar profundidade rapidamente. Se deixar o medo de lado, você pode viver um romance intenso e transformador.
Os signos no amor
Peixes
Piscianos vão sentir uma onda poderosa de energia no setor do amor, graças a Júpiter iluminando seu paraíso astral. É um mês em que você pode se sentir mais magnético e confiante, atraindo pessoas que realmente enxergam seu valor. Vênus reforça sua autoestima, ajudando a criar conexões autênticas e intensas. Além disso, Marte traz paixão e entrega — ingredientes perfeitos para um namoro. Se você permitir que a intuição guie seus passos, pode se surpreender com um encontro que tem tudo para virar uma história marcante.