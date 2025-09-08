Saiba quais são os 3 signos que vão ter má sorte em setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:39
Com a chegada de setembro, os astros se movimentam e abrem caminhos distintos para cada signo do zodíaco. O nono mês do ano traz tanto oportunidades quanto desafios, revelando quais energias estarão mais presentes no destino de cada um.
Nem todos os signos, porém, caminharão sob a mesma luz. De um momento para o outro, tudo poderá mudar, e alguns sentirão maior pressão cósmica e precisarão de equilíbrio interior para superar as provas. Por isso, o melhor é estar bem alerta.
Os três signos com menos sorte em setembro
De acordo com as previsões do jornal La Nación, Libra, Peixes e Gêmeos estarão sob trânsitos mais exigentes e precisarão redobrar a atenção em seus caminhos.
Libra
Um período de confusão e incertezas paira sobre os librianos. A balança, símbolo do signo, tende a oscilar mais do que o habitual, trazendo sensação de desequilíbrio. Será preciso buscar clareza interior antes de tomar decisões importantes.
Peixes
Os piscianos enfrentarão pressões que podem trazer estresse e sobrecarga. Setembro exigirá disciplina e força espiritual para não se deixar levar pelas ondas turbulentas. O esforço, no entanto, abrirá portas no futuro próximo.
Gêmeos
Para os geminianos, setembro trará caminhos incertos. Relacionamentos podem sofrer abalos, e obstáculos inesperados surgirão. É hora de agir com cautela, evitar riscos desnecessários e cultivar paciência.
Ainda que o período seja desafiador, o conhecimento dessas tendências permite que esses signos se fortaleçam e transformem provações em aprendizado.