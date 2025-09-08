Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quais são os 3 signos que vão ter má sorte em setembro

Previsão aponta estresse extra, falta de equilíbrio e até baque no relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:39

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Com a chegada de setembro, os astros se movimentam e abrem caminhos distintos para cada signo do zodíaco. O nono mês do ano traz tanto oportunidades quanto desafios, revelando quais energias estarão mais presentes no destino de cada um.

Nem todos os signos, porém, caminharão sob a mesma luz. De um momento para o outro, tudo poderá mudar, e alguns sentirão maior pressão cósmica e precisarão de equilíbrio interior para superar as provas. Por isso, o melhor é estar bem alerta.

Os três signos com menos sorte em setembro

De acordo com as previsões do jornal La Nación, Libra, Peixes e Gêmeos estarão sob trânsitos mais exigentes e precisarão redobrar a atenção em seus caminhos.

Libra 

Um período de confusão e incertezas paira sobre os librianos. A balança, símbolo do signo, tende a oscilar mais do que o habitual, trazendo sensação de desequilíbrio. Será preciso buscar clareza interior antes de tomar decisões importantes.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Peixes

Os piscianos enfrentarão pressões que podem trazer estresse e sobrecarga. Setembro exigirá disciplina e força espiritual para não se deixar levar pelas ondas turbulentas. O esforço, no entanto, abrirá portas no futuro próximo.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Gêmeos

Para os geminianos, setembro trará caminhos incertos. Relacionamentos podem sofrer abalos, e obstáculos inesperados surgirão. É hora de agir com cautela, evitar riscos desnecessários e cultivar paciência.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Ainda que o período seja desafiador, o conhecimento dessas tendências permite que esses signos se fortaleçam e transformem provações em aprendizado.

Leia mais

Imagem - Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro

Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro

Imagem - 3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários

3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários

Imagem - Signos mais invejados do zodíaco devem fazer ritual simples para se proteger de energia negativa

Signos mais invejados do zodíaco devem fazer ritual simples para se proteger de energia negativa

Mais recentes

Imagem - Sessão da Tarde: confira a programação de 8 a 12/09

Sessão da Tarde: confira a programação de 8 a 12/09
Imagem - Como remover rótulos de potes: 4 métodos eficazes sem esfregar ou usar produtos químicos

Como remover rótulos de potes: 4 métodos eficazes sem esfregar ou usar produtos químicos
Imagem - Ex-Globo deve substituir Ticiane Pinheiro na Record; veja quem é

Ex-Globo deve substituir Ticiane Pinheiro na Record; veja quem é

MAIS LIDAS

Imagem - 'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque
01

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

Imagem - Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas
02

Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas

Imagem - Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas
03

Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas

Imagem - Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia
04

Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia