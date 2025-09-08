Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários

Signos estão entre os mais favorecidos do mês, segundo previsões astrológicas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 07:28

Signos
Signos Crédito: Reprodução

Setembro promete ser um mês de prosperidade para três signos do zodíaco, que, de acordo com a astrologia, podem viver um verdadeiro período de abundância financeira. A previsão aponta que Touro, Virgem e Capricórnio estão com a sorte acumulada e terão oportunidades de crescimento que podem transformar suas vidas.

Segundo especialistas, os taurinos (21 de abril a 20 de maio) estarão entre os mais beneficiados. A prosperidade, no entanto, será fruto de disciplina e constância. O momento é ideal para organizar a vida financeira, investir em projetos de longo prazo e garantir estabilidade no futuro.

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

Já os virginianos (23 de agosto a 22 de setembro) devem colher os frutos de todo o esforço dedicado recentemente. A recomendação é buscar novas parcerias, cortar gastos desnecessários e valorizar o crescimento gradual e consistente. A disciplina típica do signo será a chave do sucesso.

Por fim, os capricornianos (22 de dezembro a 19 de janeiro) terão um período favorável para liderar projetos e expandir negociações. Conhecidos pela ambição e persistência, eles poderão alcançar ganhos sólidos. Como destacam os especialistas, o trabalho dedicado abre espaço para ganhos consistentes.

Leia mais

Imagem - Pai de Sabrina Sato recebe alta após 25 dias internado e duas cirurgias delicadas

Pai de Sabrina Sato recebe alta após 25 dias internado e duas cirurgias delicadas

Imagem - Filho de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador e fala sobre recuperação

Filho de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador e fala sobre recuperação

Imagem - Advogada explica saída da defesa de Hytalo Santos e revela pedido do influenciador

Advogada explica saída da defesa de Hytalo Santos e revela pedido do influenciador

Mais recentes

Imagem - 10 melhores países para se aposentar com conforto e baixo custo

10 melhores países para se aposentar com conforto e baixo custo
Imagem - Substituto de César Tralli no ‘Jornal Hoje’ terá aumento salarial de 50%; saiba o valor

Substituto de César Tralli no ‘Jornal Hoje’ terá aumento salarial de 50%; saiba o valor
Imagem - Pai de Sabrina Sato recebe alta após 25 dias internado e duas cirurgias delicadas

Pai de Sabrina Sato recebe alta após 25 dias internado e duas cirurgias delicadas

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado chama juiz de ‘covarde’ e leva multa em processo trabalhista na Bahia
01

Advogado chama juiz de ‘covarde’ e leva multa em processo trabalhista na Bahia

Imagem - Lotofácil da Independência: bolão de Salvador ganha mais de R$ 4 milhões; veja resultado
02

Lotofácil da Independência: bolão de Salvador ganha mais de R$ 4 milhões; veja resultado

Imagem - 'História de Amor': acerto de contas entre Helena e Joyce parou o Brasil há 29 anos; relembre
03

'História de Amor': acerto de contas entre Helena e Joyce parou o Brasil há 29 anos; relembre

Imagem - Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'
04

Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'