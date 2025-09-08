Acesse sua conta
Filho de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador e fala sobre recuperação

João Silva contou que o pai está bem, mas ressaltou a necessidade de cautela, fisioterapia e tempo para melhora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06:38

Crédito: Reprodução/Instagram

João Silva, filho de Faustão, falou sobre a saúde do apresentador durante participação no festival The Town, em São Paulo, no último sábado (6). Em entrevista à CNN Brasil, ele destacou que o pai segue em recuperação após os transplantes de fígado e rim realizados neste ano.

“Meu pai está bem. A recuperação é um dia após o outro. Mas está indo legal. Acho que em dois meses nós vamos ver uma bela melhora. O prognóstico é esse: de recuperação, cautela, treinamento físico, muita fisioterapia. É isso”, declarou João.

O apresentador recebeu alta hospitalar no último dia 28 de agosto, após meses internado desde maio. Além dos transplantes de fígado e rim, Faustão já havia passado por cirurgias de coração e rim nos últimos anos. Atualmente, ele segue o tratamento em casa.

Questionado sobre o estado de ânimo do pai, João sorriu e garantiu que o comunicador mantém o bom humor característico. “Super! Do jeito dele, mesmo. Meu pai é muito forte, não tem jeito!”, disse.

