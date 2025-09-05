Acesse sua conta
Galisteu comenta sobre participantes de ‘A Fazenda 17’ e palpita sobre Davi Brito: 'Está em todas as listas'

Apresentadora da Record analisou famosos cotados para o reality rural, que estreia em 15 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:43

A respeito de Ariela Carasso, do reality Casamento às Cegas (Netflix Brasil), a apresentadora perguntou: “Ela é boa?”, e Selfie respondeu: “Ela rende. Briga em inglês com português e mistura os idiomas”. Já ao ver Davi Brito no telão, Galisteu refletiu: “Olha ele aí! Será? O pai era desprovido de tabus. Era um cara que se jogava”.

Gabriela Spanic também foi comentada: “Olha ela! Ela é usurpadora mesmo, né?”, disse Galisteu. Selfie acrescentou: “Dizem que nos realitys que ela fez fora, ela saiu cancelada, né? Então causou”. Sobre Pepita, representante da comunidade LGBTQIAPN+, a apresentadora comentou: “Eu amaria ver a Pepita!”.

