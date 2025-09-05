Galisteu comenta sobre participantes de ‘A Fazenda 17’ e palpita sobre Davi Brito: 'Está em todas as listas'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:43
A contagem regressiva para a estreia de "A Fazenda 17" está a todo vapor, e Adriane Galisteu comentou sobre os nomes cotados para o reality da Record durante participação no podcast Aquecendo o Feno, apresentado por Lucas Selfie, na quinta-feira (4).
A apresentadora falou sobre participantes especulados nas redes sociais e confirmados pelo portal LeoDias, incluindo Davi Brito, filho de Gugu Liberato, Gabriela Spanic, Pepita, entre outros. Sobre Melody, Galisteu brincou: “Essa daí eu gosto. Será que ela vai cantar?” Ao ser questionada sobre Alexandre Frota, ela observou: “Ele deu uma pista que eu acho que pode ir, porque quando acabou o ‘Power’, ele mandou uma mensagem”.
Adriane Galisteu
A respeito de Ariela Carasso, do reality Casamento às Cegas (Netflix Brasil), a apresentadora perguntou: “Ela é boa?”, e Selfie respondeu: “Ela rende. Briga em inglês com português e mistura os idiomas”. Já ao ver Davi Brito no telão, Galisteu refletiu: “Olha ele aí! Será? O pai era desprovido de tabus. Era um cara que se jogava”.
Gabriela Spanic também foi comentada: “Olha ela! Ela é usurpadora mesmo, né?”, disse Galisteu. Selfie acrescentou: “Dizem que nos realitys que ela fez fora, ela saiu cancelada, né? Então causou”. Sobre Pepita, representante da comunidade LGBTQIAPN+, a apresentadora comentou: “Eu amaria ver a Pepita!”.