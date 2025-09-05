REALITY RURAL

Galisteu comenta sobre participantes de ‘A Fazenda 17’ e palpita sobre Davi Brito: 'Está em todas as listas'

Apresentadora da Record analisou famosos cotados para o reality rural, que estreia em 15 de setembro

Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:43

Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' Crédito: Antonio Chahestian/Record

A contagem regressiva para a estreia de "A Fazenda 17" está a todo vapor, e Adriane Galisteu comentou sobre os nomes cotados para o reality da Record durante participação no podcast Aquecendo o Feno, apresentado por Lucas Selfie, na quinta-feira (4).

A apresentadora falou sobre participantes especulados nas redes sociais e confirmados pelo portal LeoDias, incluindo Davi Brito, filho de Gugu Liberato, Gabriela Spanic, Pepita, entre outros. Sobre Melody, Galisteu brincou: “Essa daí eu gosto. Será que ela vai cantar?” Ao ser questionada sobre Alexandre Frota, ela observou: “Ele deu uma pista que eu acho que pode ir, porque quando acabou o ‘Power’, ele mandou uma mensagem”.

Adriane Galisteu 1 de 22

A respeito de Ariela Carasso, do reality Casamento às Cegas (Netflix Brasil), a apresentadora perguntou: “Ela é boa?”, e Selfie respondeu: “Ela rende. Briga em inglês com português e mistura os idiomas”. Já ao ver Davi Brito no telão, Galisteu refletiu: “Olha ele aí! Será? O pai era desprovido de tabus. Era um cara que se jogava”.