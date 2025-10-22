Acesse sua conta
Traição deixa personagem entre a vida e a morte em 'Dona de Mim'

Vilão não gostará nem um pouco de levar rasteira de um antigo aliado e reagirá

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:12

Ricardo e Jacques em
Ricardo e Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

Nenhum vilão gosta de ser traído ou abandonado por seus capangas e, assim como em um filme de ação, "Dona de Mim" da TV Globo promete uma reação maldosa, que poderá tirar a vida de um dos personagens. Estamos falando de Jaques (Marcello Novaes) e Ricardo (Marcos Pasquim), que vão romper a aliança de vez na trama. 

O irmão de Abel (Tony Ramos) será traído pelo advogado e não gostará nada disso, sendo tomado pelo ódio. Ricardo vai chantagear o vilão, mas como reação receberá um atentado e ficará entre a vida e a morte. As informações são do site Notícias da TV.

Impiedoso, Jaques armará o atropelamento de Ricardo. Tudo acontecerá após Filipa (Cláudia Abreu) conquistar a guarda de Sofia (Elis Cabral). Como tutora da menina, ela passará a cuidar da fortuna da enteada, que tem 25% das ações da Boaz e claro que o tio que está se envolvendo com a atriz vai tentar se aproveitar disso. 

Radiante com a decisão, Jacques vai promover uma nova eleição para a presidência da Boaz. No entanto, ele cairá do cavalo, já que ela votará contra ele, se colocando a favor da permanência de Samuel (Juan Paiva) na presidência.

E aí que, cansado das armações, o personagem de Juan Paiva perderá o controle ao perceber que Jaques e Ricardo seguem tramando contra ele. Ele tomará, então, uma medida drástica: demitirá o advogado. A atitude deixará o personagem de Marcos Pasquim fora de si.

A ameaça e o atentado

Tomado pela raiva, Ricardo partirá para a chantagem e ameaçará Jaques, afirmando que, se não recuperar o emprego, entregará a Samuel o vídeo em que o vilão aparece sabotando o carro de Abel (Tony Ramos). 

Após ser chantageado, Jaques decidirá eliminar o ex-parceiro e planejará um atropelamento. Ricardo ficará em estado grave, com riscos de perder a vida. 

Tags:

Dona de mim Novelas

