Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais reviravoltas: veja resumo de 'Dona de Mim', semana de 20/10 a 25/10

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:56

Filipa conquistará a guarda de Sofia em
Filipa conquistará a guarda de Sofia em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

"Dona de Mim" terá inúmeras reviravoltas nos próximos capítulos, com o resultado de uma disputa na Justiça e o retorno de um antigo amor. Mais detalhadamente, os acontecimentos da novela das 7 da TV Globo envolverão a conquista da guarda de Sofia por Filipa (Claudia Abreu), um "remember" entre Ryan (L7NNON) e Kami (Giovanna Lancellotti) e muito mais! Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

Elenco de Dona de Mim

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" por Reprodução
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Globo
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 23
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo

Leia mais

Imagem - Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Imagem - Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Imagem - Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

Veja os resumos da semana de 20/10 a 25/10:

20 de outubro (segunda-feira)

Bárbara e Marlon discutem. Ryan é abordado por Azzy. Davi pede dicas a Marlon para se aproximar de Bárbara. Filipa decide pintar o quarto de Sofia, e Samuel afirma que não desistirá da guarda da irmã. Nina sente ciúmes de Danilo com Filipa. Jaques ameaça Danilo. Sofia brinca com Rosa, que tem um episódio de esquecimento. Começa o processo de guarda de Sofia. Leo anuncia a Sofia que ela retornará para a casa de sua família.

21 de outubro (terça-feira)

Sofia se desespera com a ideia de morar com Jaques e pede que Leo fuja com ela. Vespa ameaça Ryan ao ver a movimentação para a gravação de um clipe com Azzy. Ryan pede Kami em namoro. Jussara se encanta com o novo comportamento de Alan na igreja. Marlon vê Ryan e Kami juntos. Rosa teme que Sofia não volte para casa. Rosa convida Yara para ir à mansão, e Leo se preocupa. Jaques finge para Leo que está revendo seus comportamentos. Leo recebe a resposta positiva de Sol para o lançamento de sua campanha. Samuel lembra Leo da audiência pela guarda de Sofia.

22 de outubro (quarta-feira)

Leo garante a Samuel que vai conseguir conciliar a audiência pela guarda de Sofia com o lançamento de sua campanha. Marlon confronta Kami sobre Ryan. Sofia fica entristecida, e Leo se preocupa. Breno sente ciúmes da campanha de lançamento da coleção de Leo. Incentivado por Filipa, Jaques faz uma apresentação musical na rua. Gilmar procura Bárbara a pedido de Davi. Filipa pede que Jaques se desculpe das humilhações que fez Leo passar. Leo faz uma lista de todas as falcatruas de Jaques, e Breno acaba transmitindo a conversa ao vivo em seu perfil na rede social.

23 de outubro (quinta-feira)

Jaques assume suas falcatruas contra Leo, e Davi assiste à live transmitida por Breno. Breno se desespera ao perceber que fez uma transmissão ao vivo da conversa entre Leo e Jaques. Ivy afirma que Davi está apaixonado por Bárbara. Breno pede que Caco volte para casa. Sofia acredita que Leo é culpada por sua volta para a mansão. Samuel confronta Jaques pela morte de Abel, e Filipa se impressiona com o descontrole do cunhado. Jaques tem um pesadelo com Abel. Bárbara afirma a Romano que deseja participar do esquema de Heidegger. Danilo se incomoda com o a forma como Jaques fala de Filipa para Ricardo. Ivy aconselha Davi sobre Bárbara. Paula alerta Leo sobre o estado de Sofia. Ricardo sugere que Samuel acione Jaques sobre as peças de Mianmar para não prejudicar a Boaz.

24 de outubro (sexta-feira)

Samuel decide doar as peças de Mianmar e fazer um comunicado oficial sobre a situação da Boaz, e Ricardo o admira. Sofia volta a falar normalmente com Leo e diz que Leoa quer dizer mãe. Chega o dia da audiência pela guarda da menina. Filipa afirma a Samuel que deseja cuidar de Sofia. Breno, Caco, Stephany e Leo organizam o desfile de lançamento da nova coleção. Leo dá seu depoimento na audiência. A juíza concede a guarda de Sofia para Filipa, e Jaques comemora. Jaques pede que Isabela volte para Portugal.

25 de outubro (sábado)

Leo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita tatuar Nina, e os dois se beijam. Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa. Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos. Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo. Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

Leia mais

Imagem - Ana Paula Siebert compartilha detalhes da festa de Mavie, filha de Neymar; veja fotos

Ana Paula Siebert compartilha detalhes da festa de Mavie, filha de Neymar; veja fotos

Imagem - Jogadora da Seleção faz post emocionante após perder ex-namorada em acidente

Jogadora da Seleção faz post emocionante após perder ex-namorada em acidente

Imagem - Vini Jr. deixa mensagem após Virginia se hospedar na casa dele

Vini Jr. deixa mensagem após Virginia se hospedar na casa dele

Tags:

Dona de mim Novelas Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - L7nnon diz por que parou de atender fãs na porta da Globo e conta pedido inusitado

L7nnon diz por que parou de atender fãs na porta da Globo e conta pedido inusitado
Imagem - Modelo trans brasileira Liya Santos brilha nas passarelas internacionais

Modelo trans brasileira Liya Santos brilha nas passarelas internacionais
Imagem - Adolescente com câncer recebe visita surpresa de Patati e Patatá em hospital de Salvador

Adolescente com câncer recebe visita surpresa de Patati e Patatá em hospital de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
01

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento
02

Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Imagem - Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos
03

Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil