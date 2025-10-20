PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Mais reviravoltas: veja resumo de 'Dona de Mim', semana de 20/10 a 25/10

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:56

Filipa conquistará a guarda de Sofia em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

"Dona de Mim" terá inúmeras reviravoltas nos próximos capítulos, com o resultado de uma disputa na Justiça e o retorno de um antigo amor. Mais detalhadamente, os acontecimentos da novela das 7 da TV Globo envolverão a conquista da guarda de Sofia por Filipa (Claudia Abreu), um "remember" entre Ryan (L7NNON) e Kami (Giovanna Lancellotti) e muito mais! Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

Veja os resumos da semana de 20/10 a 25/10:

20 de outubro (segunda-feira)

Bárbara e Marlon discutem. Ryan é abordado por Azzy. Davi pede dicas a Marlon para se aproximar de Bárbara. Filipa decide pintar o quarto de Sofia, e Samuel afirma que não desistirá da guarda da irmã. Nina sente ciúmes de Danilo com Filipa. Jaques ameaça Danilo. Sofia brinca com Rosa, que tem um episódio de esquecimento. Começa o processo de guarda de Sofia. Leo anuncia a Sofia que ela retornará para a casa de sua família.

21 de outubro (terça-feira)

Sofia se desespera com a ideia de morar com Jaques e pede que Leo fuja com ela. Vespa ameaça Ryan ao ver a movimentação para a gravação de um clipe com Azzy. Ryan pede Kami em namoro. Jussara se encanta com o novo comportamento de Alan na igreja. Marlon vê Ryan e Kami juntos. Rosa teme que Sofia não volte para casa. Rosa convida Yara para ir à mansão, e Leo se preocupa. Jaques finge para Leo que está revendo seus comportamentos. Leo recebe a resposta positiva de Sol para o lançamento de sua campanha. Samuel lembra Leo da audiência pela guarda de Sofia.

22 de outubro (quarta-feira)

Leo garante a Samuel que vai conseguir conciliar a audiência pela guarda de Sofia com o lançamento de sua campanha. Marlon confronta Kami sobre Ryan. Sofia fica entristecida, e Leo se preocupa. Breno sente ciúmes da campanha de lançamento da coleção de Leo. Incentivado por Filipa, Jaques faz uma apresentação musical na rua. Gilmar procura Bárbara a pedido de Davi. Filipa pede que Jaques se desculpe das humilhações que fez Leo passar. Leo faz uma lista de todas as falcatruas de Jaques, e Breno acaba transmitindo a conversa ao vivo em seu perfil na rede social.



23 de outubro (quinta-feira)

Jaques assume suas falcatruas contra Leo, e Davi assiste à live transmitida por Breno. Breno se desespera ao perceber que fez uma transmissão ao vivo da conversa entre Leo e Jaques. Ivy afirma que Davi está apaixonado por Bárbara. Breno pede que Caco volte para casa. Sofia acredita que Leo é culpada por sua volta para a mansão. Samuel confronta Jaques pela morte de Abel, e Filipa se impressiona com o descontrole do cunhado. Jaques tem um pesadelo com Abel. Bárbara afirma a Romano que deseja participar do esquema de Heidegger. Danilo se incomoda com o a forma como Jaques fala de Filipa para Ricardo. Ivy aconselha Davi sobre Bárbara. Paula alerta Leo sobre o estado de Sofia. Ricardo sugere que Samuel acione Jaques sobre as peças de Mianmar para não prejudicar a Boaz.

24 de outubro (sexta-feira)

Samuel decide doar as peças de Mianmar e fazer um comunicado oficial sobre a situação da Boaz, e Ricardo o admira. Sofia volta a falar normalmente com Leo e diz que Leoa quer dizer mãe. Chega o dia da audiência pela guarda da menina. Filipa afirma a Samuel que deseja cuidar de Sofia. Breno, Caco, Stephany e Leo organizam o desfile de lançamento da nova coleção. Leo dá seu depoimento na audiência. A juíza concede a guarda de Sofia para Filipa, e Jaques comemora. Jaques pede que Isabela volte para Portugal.

25 de outubro (sábado)

Leo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita tatuar Nina, e os dois se beijam. Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa. Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos. Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo. Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe.