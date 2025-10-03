Acesse sua conta
Jogadora da Seleção faz post emocionante após perder ex-namorada em acidente

"O céu é está em festa agora! Eu te amo e vou te amar pra sempre", escreveu Kerolin sobre Rafaela Del Bianchi

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 20:09

Jogadora Kerolin e namorada Rafaela
Jogadora Kerolin e namorada Rafaela Crédito: Reprodução

Craque da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Kerolin fez uma postagem emocionante se despedindo de Rafaela Del Bianchi, sua ex-namorada que morreu em um grave acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (3). Influenciadora de 27 anos, Rafaela veio à óbito após uma batida de carro que a arremessou para fora do veículo, em Campinas, interior de São Paulo. 

Inconformada com a tragédia, a atleta publicou um álbum de fotos ao lado de Rafaela e escreveu um texto de despedida. “É, Pretaaaaa… O céu é está em festa agora! Eu te amo e vou te amar pra sempre, obrigada por ser luz em momentos que eu precisava que fosse, obrigada por ser dura quando eu precisasse que fosse, muito obrigada”, declarou sobre a ex. 

Rafaela Del Bianchi

Rafaela Del Bianchi morreu em acidente
Rafaela Del Bianchi morreu em acidente por Reprodução
Rafaela Del Bianchi morreu em acidente por Reprodução
Rafaela Del Bianchi morreu em acidente por Reprodução
Rafaela Del Bianchi morreu em acidente por Reprodução
Rafaela Del Bianchi morreu em acidente por Reprodução
Rafaela Del Bianchi morreu em acidente por Reprodução
1 de 7
Rafaela Del Bianchi morreu em acidente

Kerolin destacou o orgulho que nutre pela influenciadora com quem compartilhou diversos momentos juntas.“Estou orgulhosa de você da mulher que você é, da MÃE que você é, sonhadora, lutadora! Você me inspirava muito. Como falávamos e sempre vai ser assim, te amo pra sempre, PRA SEMPRE. E da sua pequena xulinhaaaa agora mais que tudo ,será nossa, vou cuidar pra você e por nós. Eu te amo eternamente. Meu anjo”, finalizou a mensagem. 

De acordo com relatos, Kerolin Nicoli foi uma das primeiras a chegar ao local da tragédia. A atleta entrou em desespero e precisou ser amparada por familiares e amigos diante da cena. Pessoas próximas relataram que Rafaela e Kerolin haviam passado parte da noite em uma casa noturna em Campinas.

Kerolin Nicoli

Kerolin Nicoli
Kerolin Nicoli por Divulgação
Kerolin Nicoli por Divulgação
Kerolin Nicoli por Divulgação
Kerolin Nicoli por Divulgação
1 de 5
Kerolin Nicoli

