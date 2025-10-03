Acesse sua conta
Influencer que namorava craque da Seleção Brasileira morre em grave acidente; atleta entra em desespero

Influenciadora Rafaela Del Biachi, tinha 27 anos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 14:49

A influenciadora digital Rafaela Del Biachi, ex-namorada da jogadora da Seleção Brasileira Kerolin Nicoli, morreu na manhã desta sexta-feira (3) em um acidente de carro na Rodovia Lix da Cunha (SP-073), em Campinas, interior de São Paulo. Aos 27 anos, Rafaela compartilhava a rotina de treinos, viagens e momentos com a filha, Júlia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, divulgadas pelo jornalista Luiz Bacci, a influenciadora não utilizava o cinto de segurança no momento da batida e acabou sendo arremessada para fora do veículo. A morte foi confirmada ainda no local. Outra passageira, que estava com o cinto afivelado, sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Mário Gatti.

Kerolin esteve no local do acidente

De acordo com relatos, Kerolin Nicoli foi uma das primeiras a chegar ao local da tragédia. A atleta entrou em desespero e precisou ser amparada por familiares e amigos diante da cena. Pessoas próximas relataram que Rafaela e Kerolin haviam passado parte da noite em uma casa noturna em Campinas.

Trajetória nas redes

Rafaela Del Biachi era conhecida por compartilhar momentos de maternidade, treinos e humor em sua página no Instagram. As publicações frequentes ao lado da filha, Júlia, chamavam atenção dos seguidores, que usavam os comentários para destacar a relação de afeto entre as duas.

Tags:

Kerolin Nicoli Rafaela del Bianchi

