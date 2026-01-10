Acesse sua conta
Briga familiar, remorso e revolta: família de Isabel Veloso troca farpas após morte e marido pede respeito

Irmã sai em defesa do hospital, pai fala em negligência e viúvo tenta conter os conflitos públicos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 20:49

Família de Isabel Veloso brigou
Família de Isabel Veloso brigou Crédito: Reprodução

A morte de Isabel Veloso, aos 19 anos, neste sábado (10), passou a ser acompanhada por um conflito público entre familiares. Enquanto o pai da influenciadora, Joelson Veloso, acusa o hospital de negligência, a irmã, Renata Veloso, e o marido, Lucas Borbas, saíram em defesa da equipe médica e pediram respeito à memória da jovem.

Isabel Veloso por Reprodução

Em uma homenagem publicada no Instagram, Renata falou sobre a dor da perda e lembrou a trajetória de luta da irmã. “Não existem palavras que expliquem a dor de perder uma irmã. Não existem frases prontas, nem força que dê conta de tudo que fica quando alguém que amamos parte. Mas sei que o seu brilho jamais se apagará. É muito triste e doloroso mas hoje o meu coração se despede de uma parte de mim. Você lutou tanto Isabel, lutou contra diagnósticos, contra comentários maldosos, e sempre com uma força que inspirou milhares”, escreveu.

Irmã de Isabel Veloso desabafa em meio à internação da influencer em UTI

Irmã de Isabel Veloso desabafa em meio à internação de mais de um mês da influencer em UTI por Reprodução/Redes Sociais

Ela também destacou o que levará para sempre da influenciadora. “O seu sorriso e a sua coragem serão para sempre a minha maior memória. Descanse em paz, minha irmã. Você finalmente está livre de toda a dor. Te amarei para sempre, toco”.

Renata ainda rebateu publicamente as acusações feitas pelo pai contra o Hospital Erasto Gaertner, onde Isabel estava internada desde novembro, em Curitiba. Nos comentários da nota de pesar publicada pela instituição, ela afirmou: “A quem acha que o hospital foi negligente, deve ser porque tem a consciência pesada. Como irmã sinto a necessidade de deixar registrada a minha vivência. Em nenhum momento presenciei negligência ou falta de cuidado. Pelo contrário: vi uma equipe comprometida, técnica, atenta e profundamente humana, que fez tudo o que estava ao alcance dentro de um procedimento reconhecidamente complexo e de alto risco”.

Pai de Isabel Veloso relembra fotos antigas de filha internada na UTI

Isabel Veloso e o pai, Joelson Veloso por Reprodução/Redes Sociais

Em outro trecho, reforçou o pedido de respeito. “Em um momento de dor tão grande, peço respeito à memória da minha irmã e aos profissionais que a acompanharam com seriedade e responsabilidade até o fim. Minha gratidão permanece a todos que cuidaram dela com dignidade. Em meio a tanta dor, faço questão de deixar aqui minha gratidão. Obrigada a toda a equipe do Hospital Erasto Gaertner por todo o cuidado, atenção e respeito dedicados à minha irmã Isabel durante todo o seu tratamento”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

LEIA NA ÍNTEGRA: Isabel Veloso escreveu carta de despedida para o filho caso morresse no hospital

Hospital revela causa da morte de Isabel Veloso e rebate acusações de negligência

Pai acusou hospital de negligência minutos antes da morte de Isabel Veloso: 'Não vamos nos calar'

Marido se despede de Isabel Veloso após morte da influenciadora aos 19 anos: 'Hoje dói existir'

Após câncer, acusações de mentira e gravidez, Isabel Veloso morre aos 19 anos

A irmã da influenciadora também afirmou que teve contato direto com os médicos. “Quando conheci a médica responsável pela Isabel, senti ainda mais alívio ao perceber não apenas uma excelente profissional, mas uma pessoa com amor ao próximo, empatia e humanidade. Algo que faz toda a diferença em momentos tão difíceis. Minha eterna gratidão e admiração a todos que cuidaram dela com tanto zelo”.

Isabel Veloso e Lucas Borbas

Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram

Nos stories, Renata voltou a falar do caso. “Procedimentos como o TMO são complexos e de alto risco, mesmo quando tudo é feito corretamente. Nos dias em que estive lá, em nenhum momento presenciei negligência ou falta de respeito. Pelo contrário, vi uma equipe comprometida, atenta e profundamente humana, que fez tudo o que estava ao alcance dentro de um procedimento reconhecidamente complexo e de alto risco. Peço respeito à memória de Isabel e aos profissionais que a acompanharam com dignidade”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Isabel Veloso falou sobre a morte: 'Momento de alívio'

Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro: entenda a complicação que afetou a saúde de Isabel Veloso após transplante

Diante da repercussão da briga familiar, Lucas Borbas, marido de Isabel e pai de Arthur, de 11 meses, também se manifestou. Nos stories, o viúvo pediu que os conflitos fossem interrompidos. “O que eu espero de ambas as partes das famílias, neste momento, é respeito. A dor que estamos vivendo já é grande demais para ainda precisarmos lidar com ruídos externos. Nem toda opinião precisa ser dita, nem todo pensamento precisa ser exposto. O silêncio também é cuidado. Respeitem a Isabel”.

O embate começou após Joelson Veloso afirmar à revista Quem que houve falhas no atendimento da filha. “Houve uma negligência muito grande por parte da hematologia, nós queremos uma resposta. A Isabel tinha vida, lutou bravamente. O que eu mais ouvi foi: não tem jeito”.

Em nota enviada à mesma publicação, o Hospital Erasto Gaertner informou que Isabel morreu “em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea”. O comunicado diz ainda que “a paciente encontrava se em acompanhamento especializado e, nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais”.

A instituição também afirmou que “durante todo o período de internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação multiprofissional e acompanhamento permanente das equipes de Hematologia, Medicina Intensiva, Infectologia, Enfermagem e demais especialidades envolvidas, sendo adotadas todas as medidas terapêuticas indicadas conforme as melhores evidências científicas e protocolos assistenciais vigentes”.

Isabel Veloso

