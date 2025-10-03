TRETA

Após se dar mal em prova, participantes do Masterchef Confeitaria batem boca nas redes sociais

Clima ficou tenso entre o Natan, Ramiro e Marina

Felipe Sena

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 19:31

Participantes se desentenderam após prova Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após uma prova técnica em trio que tinha como objetivo a produção realista de um bolo, o clima ficou tenso entre os participantes do Masterchef Confeitaria após Ramiro Bertassin, Natan Montenegro e Marina Queiroz irem para a berlinda, após diversas críticas dos chefs.

No momento em que os chefs emitiram as considerações sobre a prova, os três participantes discordaram do que seria feito e Marina continuou criticando a forma que Natan teria escolhido fazer uma ganache de chocolate de maneira diferente e para ela um tanto duvidosa.

Além da confeitaria continuar ‘batendo o pé’ sobre uma tigela de cereal. O fato é que o trio precisava fazer uma cópia perfeita e eles não conseguiram. O bate-boca seguiu ainda para as redes sociais.

Um seguidor de Ramiro no X, antigo Twitter, chegou a debochar da situação, “Coragem entregar isso aqui e se afirmar como artista plástica”. Marina foi professora de uma escola famosa de gastronomia e afirma ser artista plástica, e foi a confeiteira que deu a ideia de fazer um bolo realista que imitaria uma tigela com cereais e uma caixa.

O participante chegou a responder na rede social. “A minha proposta era fazer um cacau, mas falaram que minha ideia era clichê”, queixou-se. O seguidor rebateu: “Óbvio que você ia entregar um trabalho melhor se tivesse sozinho divo”, disse.