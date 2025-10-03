Acesse sua conta
Após se dar mal em prova, participantes do Masterchef Confeitaria batem boca nas redes sociais

Clima ficou tenso entre o Natan, Ramiro e Marina

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 19:31

Participantes se desentenderam após prova
Participantes se desentenderam após prova Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após uma prova técnica em trio que tinha como objetivo a produção realista de um bolo, o clima ficou tenso entre os participantes do Masterchef Confeitaria após Ramiro Bertassin, Natan Montenegro e Marina Queiroz irem para a berlinda, após diversas críticas dos chefs.

Participantes do MasterChef Confeitaria 2025

Lucas Constantini, 35 anos – Bueno Brandão (MG) por Divulgação/Band
Aline Gonçalves, 35 anos – Curitiba (PR) por Divulgação/Band
Italo Andrade, 28 anos – Salvador (BA) por Divulgação/Band
Johnlee, 44 anos – Caxias do Sul (RS) por Divulgação/Band
Juliana Braga, 43 anos – Vinhedo (SP) por Divulgação/Band
Jéssica Paiva, 27 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Leo Salles, 29 anos – Rio de Janeiro (RJ) por Divulgação/Band
Letícia Momma, 28 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Marina Queiroz, 51 anos – Botucatu (SP) por Divulgação/Band
Luiza Vilhena, 31 anos – Belo Horizonte (MG) por Divulgação/Band
Ramiro Bertassin, 47 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Natan Montenegro, 27 anos – Rio de Janeiro (RJ) por Divulgação/Band
Wagner Nascimento, 45 anos – Itambacuri (MG) por Divulgação/Band
1 de 13
Lucas Constantini, 35 anos – Bueno Brandão (MG) por Divulgação/Band

No momento em que os chefs emitiram as considerações sobre a prova, os três participantes discordaram do que seria feito e Marina continuou criticando a forma que Natan teria escolhido fazer uma ganache de chocolate de maneira diferente e para ela um tanto duvidosa.

Além da confeitaria continuar ‘batendo o pé’ sobre uma tigela de cereal. O fato é que o trio precisava fazer uma cópia perfeita e eles não conseguiram. O bate-boca seguiu ainda para as redes sociais.

Um seguidor de Ramiro no X, antigo Twitter, chegou a debochar da situação, “Coragem entregar isso aqui e se afirmar como artista plástica”. Marina foi professora de uma escola famosa de gastronomia e afirma ser artista plástica, e foi a confeiteira que deu a ideia de fazer um bolo realista que imitaria uma tigela com cereais e uma caixa.

O participante chegou a responder na rede social. “A minha proposta era fazer um cacau, mas falaram que minha ideia era clichê”, queixou-se. O seguidor rebateu: “Óbvio que você ia entregar um trabalho melhor se tivesse sozinho divo”, disse.

As alfinetadas não pararam por aí. “Infelizmente, prova em grupo dá nisso. Eu prefiro fazer sozinho as provas”, escreveu Ramiro. Outra seguidora também entrou na treta: “É, Ramiro, duas pessoas conseguiram te arruinar. Trabalho em grupo é uma caixinha de surpresas mesmo. Você sozinho seria fundamental”, elogiou. O confeiteiro finalizou: “Não diria duas, apenas uma, que se acha a mais foda e não entrega nada”. O participante Natan ainda concordou: “Eita como ela é artista plástica”, publicou.

