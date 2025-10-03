Acesse sua conta
4 livros para presentear os pequenos no Dia das Crianças

Veja opções que ajudam a comemorar a data com diversão, aprendizado e estímulo à imaginação

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:43

Os livros são uma ótima opção de presente para as crianças (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)
Os livros são uma ótima opção de presente para as crianças Crédito: Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

É tradição em muitas famílias presentear filhos, sobrinhos e netos no Dia das Crianças. As opções são variadas e vão desde brinquedos e roupas até passeios em família. No entanto, além dessas escolhas comuns, os livros também se destacam como uma ótima alternativa para comemorar a data, pois unem diversão, aprendizado e estímulo à imaginação.

“Datas como essa são uma oportunidade para incentivar o interesse pela leitura nas crianças, mostrando que livros também podem ser tão legais quanto jogos e outros itens materiais”, afirma Laura Vecchioli do Prado, coordenadora de literatura e informativos do Editorial de Educação Básica do Coletivo Leitor. “Sabemos os inúmeros benefícios da leitura na vida das pessoas, então é fundamental que esse hábito seja desenvolvido desde a infância”, acrescenta.

Os livros também ajudam os pequenos a conhecerem o desconhecido, abrindo portas para novos mundos, culturas e ideias. “As crianças são naturalmente curiosas e gostam de descobrir e entender o mundo à sua volta. Por meio da leitura, elas podem se deparar com novos sentimentos, realidades e entender como pessoas e personagens reagem diante de situações que elas ainda não viveram”, explica Leticia Dallacqua, do time Editorial de Leiturinha, editora e clube de assinatura de livros infantojuvenis.

Essa experiência amplia o conhecimento e contribui para a formação de um olhar mais curioso e criativo sobre a vida. “Por isso, presenteá-las com livros, pode, inclusive, ajudar no desenvolvimento da empatia, solidariedade, compaixão e de outros sentimentos nobres — ao se deparar com as histórias e trajetórias das personagens”, ressalta. 

Para ajudar na escolha de livros infantis, selecionamos 4 obras que darão excelentes presentes de Dia das Crianças. Confira!

1. Como educar seu cãozinho

O livro "Como educar seu cãozinho" ensina as crianças a estabelecerem regras para os animais de estimação (Imagem: Reprodução digital | Editora Caramelo)
O livro “Como educar seu cãozinho” ensina as crianças a estabelecerem regras para os animais de estimação Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Caramelo

A obra de Alexandre Rossi e Mauricio de Sousa mostra como as crianças podem educar seus animais de estimação com amor e técnicas eficazes. Permeado por ilustrações da Turma da Mônica e com linguagem simples, o livro explica como estabelecer regras claras, ensiná-las com gentileza e recompensar o pet pelos comportamentos corretos.

2. Bibi vai para a escola

Em "Bibi vai para a escola", a protagonista descobre que estudar pode ser divertido (Imagem: Reprodução digital | Editora Scipione)
Em “Bibi vai para a escola”, a protagonista descobre que estudar pode ser divertido Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Scipione

No livro escrito por Alejandro Rosas, Bibi está assustada com a nova etapa da sua vida: ir à escola. Ela não sabe o que pode encontrar por lá, mas tem uma ótima surpresa em seu primeiro dia de aula, descobrindo que estudar pode, sim, ser divertido!

3. (Nem) um pouco sozinho

Em "(Nem) um pouco sozinho", Humberto ganha uma amizade improvável que transforma suas férias (Imagem: Reprodução digital | Editora Leiturinha)
Em “ um pouco sozinho”, Humberto ganha uma amizade improvável que transforma suas férias (Imagem: Reprodução digital | Editora Leiturinha) Crédito: Nem

Na obra escrita por Telma Guimarães e ilustrada por Yuyis Morbidoni, prepare-se para uma amizade improvável e aventuras congelantes! Quando um pinguim salta das páginas de um livro direto para a vida de Humberto, suas férias se transformam em uma jornada inesquecível de descobertas e amizade.

4. O short azul do meu avô

Em "O short azul do meu avô", Cissinha sai à caça de um tesouro de família cheio de histórias (Imagem: Reprodução digital | Editora Leiturinha)
Em “O short azul do meu avô”, Cissinha sai à caça de um tesouro de família cheio de histórias Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Leiturinha

No livro escrito por Simone Mota e ilustrador por Valentina Fraiz, a família de Cissinha tinha a tradição de se reunir depois do almoço de domingo para contar histórias. Mas havia uma que a menina gostaria muito de saber, e que ninguém contava. Era a do short azul do bisavô Sebastião, herdado pela madrinha Nana. Até que um dia, Cissinha resolve ela mesma tentar encontrar esse tesouro e descobrir o que se esconde nele. Ao procurar nas coisas de sua madrinha e finalmente encontrar esse short, ela descobre que uma história sempre puxa outra história – e, assim, além de saber tudo sobre o tal short azul, ela também passa a ter várias novas histórias para contar.

