4 livros para presentear os pequenos no Dia das Crianças

Veja opções que ajudam a comemorar a data com diversão, aprendizado e estímulo à imaginação

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:43

Os livros são uma ótima opção de presente para as crianças Crédito: Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

É tradição em muitas famílias presentear filhos, sobrinhos e netos no Dia das Crianças. As opções são variadas e vão desde brinquedos e roupas até passeios em família. No entanto, além dessas escolhas comuns, os livros também se destacam como uma ótima alternativa para comemorar a data, pois unem diversão, aprendizado e estímulo à imaginação.

“Datas como essa são uma oportunidade para incentivar o interesse pela leitura nas crianças, mostrando que livros também podem ser tão legais quanto jogos e outros itens materiais”, afirma Laura Vecchioli do Prado, coordenadora de literatura e informativos do Editorial de Educação Básica do Coletivo Leitor. “Sabemos os inúmeros benefícios da leitura na vida das pessoas, então é fundamental que esse hábito seja desenvolvido desde a infância”, acrescenta.

Os livros também ajudam os pequenos a conhecerem o desconhecido, abrindo portas para novos mundos, culturas e ideias. “As crianças são naturalmente curiosas e gostam de descobrir e entender o mundo à sua volta. Por meio da leitura, elas podem se deparar com novos sentimentos, realidades e entender como pessoas e personagens reagem diante de situações que elas ainda não viveram”, explica Leticia Dallacqua, do time Editorial de Leiturinha, editora e clube de assinatura de livros infantojuvenis.

Essa experiência amplia o conhecimento e contribui para a formação de um olhar mais curioso e criativo sobre a vida. “Por isso, presenteá-las com livros, pode, inclusive, ajudar no desenvolvimento da empatia, solidariedade, compaixão e de outros sentimentos nobres — ao se deparar com as histórias e trajetórias das personagens”, ressalta.

Para ajudar na escolha de livros infantis, selecionamos 4 obras que darão excelentes presentes de Dia das Crianças. Confira!

1. Como educar seu cãozinho

O livro “Como educar seu cãozinho” ensina as crianças a estabelecerem regras para os animais de estimação Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Caramelo

A obra de Alexandre Rossi e Mauricio de Sousa mostra como as crianças podem educar seus animais de estimação com amor e técnicas eficazes. Permeado por ilustrações da Turma da Mônica e com linguagem simples, o livro explica como estabelecer regras claras, ensiná-las com gentileza e recompensar o pet pelos comportamentos corretos.

2. Bibi vai para a escola

Em “Bibi vai para a escola”, a protagonista descobre que estudar pode ser divertido Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Scipione

No livro escrito por Alejandro Rosas, Bibi está assustada com a nova etapa da sua vida: ir à escola. Ela não sabe o que pode encontrar por lá, mas tem uma ótima surpresa em seu primeiro dia de aula, descobrindo que estudar pode, sim, ser divertido!

3. (Nem) um pouco sozinho

Em “ um pouco sozinho”, Humberto ganha uma amizade improvável que transforma suas férias (Imagem: Reprodução digital | Editora Leiturinha) Crédito: Nem

Na obra escrita por Telma Guimarães e ilustrada por Yuyis Morbidoni, prepare-se para uma amizade improvável e aventuras congelantes! Quando um pinguim salta das páginas de um livro direto para a vida de Humberto, suas férias se transformam em uma jornada inesquecível de descobertas e amizade.

4. O short azul do meu avô

Em “O short azul do meu avô”, Cissinha sai à caça de um tesouro de família cheio de histórias Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Leiturinha