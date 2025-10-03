Acesse sua conta
Ex-Masterchef é condenado a 12 anos de prisão por estuprar menina

Jason de Souza Júnior participou da 9ª edição do reality

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:55

Jason Júnior
Jason Júnior Crédito: Reprodução/redes sociais

O chef de cozinha Jason de Souza Júnior, participante do reality show Masterchef, foi condenado a 12 anos de prisão pela Justiça de Santa Catarina. Ele foi preso em janeiro, acusado de estuprar uma menina de 12 anos na região metropolitana de Florianópolis.

O participante do reality show nega as acusações e a defesa diz que vai recorrer da sentença. O caso tramita em segredo de Justiça. "Respeitamos a decisão judicial que condenou Jason de Souza Júnior a 12 anos de prisão, mas entendemos que ela não refletiu corretamente as provas dos autos. Jason nega o crime e confia na Justiça. Recorreremos da sentença com a convicção de que a verdade prevalecerá", afirmou o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos.

Jason Júnior foi preso no dia 1º de janeiro, após uma denúncia de que teria cometido violência sexual contra uma adolescente. Segundo o delegado Cleber Serrano, responsável pelo caso, Júnior abordou a menina na rua quando ela havia saído de casa para jogar o lixo fora e a obrigou, com uma arma de fogo em mãos, a entrar em seu carro, onde a forçou a ter relações sexuais com ele.

Informações como placa do veículo e dados físicos do agressor, como barba e cicatriz na barriga levantaram a possibilidade de Jason ser o agressor. Além disso, exames de corpo de delito confirmam que a jovem foi vítima de violência sexual.

Na época, a defesa de Jason de Souza Junior alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um aplicativo de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade na plataforma. Antes de entrar para o reality show, na edição de 2022, Jason trabalhava como guitarrista de uma banda gospel e cozinhava de forma amadora. Ele é casado e pai de duas filhas.

Jason se destacou no MasterChef Brasil por causa da criação de uma receita de costelinha, que chegou a ser incluída no cardápio de uma famosa franquia de restaurantes. Ele foi eliminado do reality show após chegar no top 5. (Colaborou Ítalo Lo Re)

