DENÚNCIA

Ex-MasterChef nega estupro e diz que menina de 12 anos mentiu idade em aplicativo de namoro

Ele e a garota teriam se conhecido por meio de um aplicativo em que ela teria indicado uma idade diferente, diz defesa

A defesa de Jason de Souza Junior informou na quinta-feira (2) que ele nega as acusações de estupro . O cozinheiro, participante da 9ª temporada do reality show MasterChef Brasil, foi preso na manhã de quarta-feira (1º), na Região Metropolitana de Florianópolis, sob suspeita de abusar de uma menina de 12 anos.

Em nota, o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos afirma que Jason está colaborando com as autoridades, e que ele e a garota teriam se conhecido por meio de um aplicativo em que ela teria indicado uma idade diferente.

"Até o momento, a suposta vítima não foi formalmente ouvida, e a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe. A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso", acrescenta o advogado.

Cleber Serrano, delegado à frente do caso, afirmou que a menina disse ter sido abordada em frente de casa, em Florianópolis, por um homem com as mesmas características físicas de Jason.