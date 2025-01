SANTA CATARINA

Ex-MasterChef é preso por suspeita de estuprar menina de 12 anos

Crime aconteceu em campus de faculdade em Florianópolis

Famoso por participar de uma temporada do MasterChef, Jason de Souza Junior foi preso na quarta-feira (1º), suspeito de estuprar uma menina de 12 anos em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo informações do NSC, o boletim aponta que o chef teria abordado a menina dentro de um carro, quando a criança levava o lixo para frente de casa, no bairro de Trindade.