EM MEIO AO TARIFAÇO DOS EUA

Bolsonaro diz que anistia trará paz para economia: 'Perdão entre irmãos'

Ex-presidente falou sobre imposição do país norte-americano em postagem no X

Citado nominalmente na carta do presidente Donald Trump, que anunciou a imposição de tarifa de 50% em todos os produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto , o ex-presidente Jair Bolsonaro relacionou a "paz para a economia" com o "perdão entre irmão" e "anistia", em uma postagem no seu perfil do X, neste domingo (13). >

Segundo Bolsonaro, a carta de Trump ao Brasil tem "a ver com valores e liberdade, do que com economia". Ele também afirmou que não se alegra com as sanções. "Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%". >