Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Intoxicação exógena: família contesta investigação sobre morte de casal em motel

Laudos apontam intoxicação por álcool e drogas, mas parentes suspeitam de ingestão forçada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 10:03

Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel
Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel Crédito: Reprodução

A família de Ana Carolina da Silva, de 41 anos, e Jefferson Sagaz, de 37, contesta os resultados da investigação sobre a morte do casal em um motel de São José, na Grande Florianópolis. A investigação, concluída pela Polícia Civil de Santa Catarina na última quarta-feira (1º), aponta que ambos morreram devido a intoxicação exógena - combinação de álcool e drogas - agravada pelo calor da banheira, que chegou a 50°C.

Apesar de os laudos confirmarem níveis elevados de álcool no sangue do casal, os familiares de Ana Carolina negam que ela fosse usuária de drogas e levantam a hipótese de consumo forçado ou envenenamento.

Em publicação nas redes sociais, a família se disse indignada com a conclusão do inquérito e repudiou o que classificou como “notícias falsas que vêm sendo divulgadas” sobre a empresária. “Diante das inconsistências, levantamos a preocupação de possível ingestão forçada ou envenenamento e exigimos investigação rigorosa, transparente e imparcial”, afirmou a nota, segundo o portal NDMais. 

Casal foi achado morto em banheira de motel

Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução
Ana Carolina era dona de esmalteria por Reprodução
Ana Carolina Silva era dona de esmalteria por Reprodução
Nota de pesar por Ana Carolina por Reprodução
Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução
Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução
1 de 6
Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução

A postagem também reforça que o objetivo é “preservar a memória e a dignidade da Ana, garantindo que a verdade prevaleça sobre especulações cruéis e injustas. Não aceitaremos que sua história seja manchada por suposições irresponsáveis”.  

Laudos apontam consumo letal de álcool

Segundo a Polícia Civil, a investigação contou com 16 laudos realizados entre 11 de agosto e 16 de setembro. Os exames indicam que o casal morreu em horários muito próximos e pela mesma causa.

Conforme os laudos, Jefferson e Ana Carolina consumiram cocaína e grande quantidade de álcool. No corpo da empresária, foram detectados 18,14 decigramas de álcool por litro de sangue, quase três vezes o limite considerado perigoso para embriaguez ao volante, que é 6 decigramas. No militar, o índice foi de 16,4 decigramas.

“Em 3 decigramas de etanol por litro de sangue já há risco letal. Em 5, é considerado coma em pessoas que não têm hábito de beber”, explicou o diretor de Medicina Legal da Polícia Científica, Fernando Oliva da Fonseca, em coletiva de imprensa.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O que é a intoxicação exógena, combinação fatal que matou casal dentro de motel

Água da banheira de motel onde casal morreu passou de 50 ºC, diz investigação

As últimas horas do casal achado morto em motel: noite em bar, drogas e banho quente

Causa da morte de casal achado em banheiro de motel é considerada inconclusiva

PM e empresária achados mortos em motel estavam dentro de banheira

Casal tinha celebrado aniversário da filha

O casal vivia junto há cerca de 20 anos e tinha uma filha de 4 anos, que permaneceu com um familiar na noite em que saíram. Na véspera, eles tinham comemorado o aniversário da criança. Jefferson era cabo da Polícia Militar de Santa Catarina e atuava na Academia da PM, localizada no bairro Trindade, em Florianópolis. Na noite do desaparecimento, Jefferson deixou a arma de porte em casa, onde foi encontrada posteriormente.

Ana Carolina era empresária do setor de beleza, dona de uma esmalteria em São José, e atendia mais de 24 mil clientes ao longo de nove anos. Ela também compartilhava dicas de empreendedorismo, incentivando clientes a estruturarem seus negócios de forma independente.

Mais recentes

Imagem - Avião da FAB com Lula apresenta falha em motor antes de voo no Pará

Avião da FAB com Lula apresenta falha em motor antes de voo no Pará
Imagem - Cotas para nordestinos em universidade de Santa Catarina geram polêmica: 'Absurdo'

Cotas para nordestinos em universidade de Santa Catarina geram polêmica: 'Absurdo'
Imagem - Alvo do MP, açougue anti-PT troca cartaz por nova mensagem: 'Ladrão não é bem-vindo'

Alvo do MP, açougue anti-PT troca cartaz por nova mensagem: 'Ladrão não é bem-vindo'

MAIS LIDAS

Imagem - Bebê à vista? Anjo da Guarda traz recados sobre gravidez para dois signos neste 3 de outubro
01

Bebê à vista? Anjo da Guarda traz recados sobre gravidez para dois signos neste 3 de outubro

Imagem - Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia
02

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Imagem - Leonardo vira alvo de críticas após flashback em 'Vale Tudo': ‘Odete nunca errou’
03

Leonardo vira alvo de críticas após flashback em 'Vale Tudo': ‘Odete nunca errou’

Imagem - Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal
04

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal