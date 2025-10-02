Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é a intoxicação exógena, combinação fatal que matou casal dentro de motel

Perícia concluiu que PM e empresária sofreram colapso térmico após consumo de drogas e imersão em água aquecida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:20

Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel
Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel Crédito: Reprodução

O inquérito sobre a morte do policial militar Jefferson Luiz Sagaz, 37 anos, e da empresária Ana Carolina Silva, 41, chegou ao fim nesta quarta-feira (1º). Segundo a Polícia Científica, a combinação de álcool, cocaína e da alta temperatura do ambiente provocou intoxicação exógena, que levou ao óbito do casal encontrado dentro de uma banheira em um motel de São José, na Grande Florianópolis.

O caso ocorreu no dia 11 de agosto, no motel Dallas, e mobilizou uma investigação de 50 dias. Durante esse período, foram produzidos 16 laudos periciais. A conclusão foi apresentada em entrevista coletiva pela Polícia Civil e pela perita-geral da Polícia Científica, Andressa Fronza.

Casal foi achado morto em banheira de motel

Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução
Ana Carolina era dona de esmalteria por Reprodução
Ana Carolina Silva era dona de esmalteria por Reprodução
Nota de pesar por Ana Carolina por Reprodução
Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução
Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução
1 de 6
Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel por Reprodução

De acordo com ela, não houve diferença significativa no momento da morte de Jefferson e Ana. “A causa de ambas as mortes foi a mesma: intoxicação exógena. O que favoreceu o processo de intermação por desidratação intensa, colapso térmico, culminando na falência orgânica de órgãos e na morte”, afirmou, de acordo com o NDMais.

A perícia encontrou alta concentração de etanol, cocaína e cocaetileno — substância produzida no organismo a partir da mistura entre álcool e cocaína. O uso dessas drogas, somado à imersão em água quente, resultou em um quadro de hipertermia, também chamada de intermação, caracterizada pela elevação perigosa da temperatura corporal.

Leia mais

Imagem - Água da banheira de motel onde casal morreu passou de 50 ºC, diz investigação

Água da banheira de motel onde casal morreu passou de 50 ºC, diz investigação

Imagem - As últimas horas do casal achado morto em motel: noite em bar, drogas e banho quente

As últimas horas do casal achado morto em motel: noite em bar, drogas e banho quente

Imagem - Causa da morte de casal achado em banheiro de motel é considerada inconclusiva

Causa da morte de casal achado em banheiro de motel é considerada inconclusiva

Segundo o delegado Felipe Simão Gomes, responsável pela investigação, no quarto foram localizados canudos, cartões, um molho de chaves e a droga em uma mesa ao lado da banheira. A água, de acordo com a perícia, pode ter atingido até 50 °C.

Na reconstituição feita a partir de imagens e depoimentos, a polícia apurou que no domingo em que morreram, Jefferson e Ana passaram o dia consumindo bebidas alcoólicas. À noite, entraram na suíte número 5 do motel e, depois disso, não fizeram mais contato com familiares.

Mais recentes

Imagem - Procurador cita Porsche de juiz e lamenta sua “classe social inferior”

Procurador cita Porsche de juiz e lamenta sua “classe social inferior”
Imagem - Dentista Lorena Pitaluga morre aos 44 anos

Dentista Lorena Pitaluga morre aos 44 anos
Imagem - Choro de bebê chama atenção e jovem de 27 anos é achada morta em quarto de hotel

Choro de bebê chama atenção e jovem de 27 anos é achada morta em quarto de hotel

MAIS LIDAS

Imagem - Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão
01

Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
02

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas
03

Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
04

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias