SANTA CATARINA

O que é a intoxicação exógena, combinação fatal que matou casal dentro de motel

Perícia concluiu que PM e empresária sofreram colapso térmico após consumo de drogas e imersão em água aquecida

Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:20

Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel Crédito: Reprodução

O inquérito sobre a morte do policial militar Jefferson Luiz Sagaz, 37 anos, e da empresária Ana Carolina Silva, 41, chegou ao fim nesta quarta-feira (1º). Segundo a Polícia Científica, a combinação de álcool, cocaína e da alta temperatura do ambiente provocou intoxicação exógena, que levou ao óbito do casal encontrado dentro de uma banheira em um motel de São José, na Grande Florianópolis.

O caso ocorreu no dia 11 de agosto, no motel Dallas, e mobilizou uma investigação de 50 dias. Durante esse período, foram produzidos 16 laudos periciais. A conclusão foi apresentada em entrevista coletiva pela Polícia Civil e pela perita-geral da Polícia Científica, Andressa Fronza.

Casal foi achado morto em banheira de motel 1 de 6

De acordo com ela, não houve diferença significativa no momento da morte de Jefferson e Ana. “A causa de ambas as mortes foi a mesma: intoxicação exógena. O que favoreceu o processo de intermação por desidratação intensa, colapso térmico, culminando na falência orgânica de órgãos e na morte”, afirmou, de acordo com o NDMais.

A perícia encontrou alta concentração de etanol, cocaína e cocaetileno — substância produzida no organismo a partir da mistura entre álcool e cocaína. O uso dessas drogas, somado à imersão em água quente, resultou em um quadro de hipertermia, também chamada de intermação, caracterizada pela elevação perigosa da temperatura corporal.

Segundo o delegado Felipe Simão Gomes, responsável pela investigação, no quarto foram localizados canudos, cartões, um molho de chaves e a droga em uma mesa ao lado da banheira. A água, de acordo com a perícia, pode ter atingido até 50 °C.