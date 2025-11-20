Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 15:29
O Ministério Público de Alagoas (MPAL) abriu um procedimento para investigar a gravação de um vídeo pornográfico no mar de Maragogi, cidade turística de Alagoas (AL). Nas imagens, um homem e uma mulher aparecem despidos, fazendo sexo em cima de um jet ski.
O vídeo, gravado em 29 de outubro, viralizou nas redes sociais e chegou ao Ministério Público. A ação foi instaurada no último dia 14 pela promotora Francisca Paula de Jesus.
