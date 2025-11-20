Acesse sua conta
Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Gravação foi feita no dia 29 de outubro, compartilhada em plataformas de conteúdo adulto na internet e viralizou na internet

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 15:29

Casal manteve relações sexuais em uma moto aquática sobre as águas da praia, durante o dia, em uma embarcação aberta e visível.
Apuração do MP não se dá somente pelo conteúdo sexual, mas pela cena ter sido registrada na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, a maior unidade de conservação marinha do Brasil Crédito: Reprodução

O Ministério Público de Alagoas (MPAL) abriu um procedimento para investigar a gravação de um vídeo pornográfico no mar de Maragogi, cidade turística de Alagoas (AL). Nas imagens, um homem e uma mulher aparecem despidos, fazendo sexo em cima de um jet ski.

O vídeo, gravado em 29 de outubro, viralizou nas redes sociais e chegou ao Ministério Público. A ação foi instaurada no último dia 14 pela promotora Francisca Paula de Jesus.

Casal é investigado por filme pornô em praia de Alagoas

Casal manteve relações sexuais em uma moto aquática sobre as águas da praia, durante o dia, em uma embarcação aberta e visível. por Reprodução
Produtor de conteúdo adulto Fábio Pereira da Silva, conhecido como “Binho Ted”, é investigado pelo Ministério Público como autor das imagens por Reprodução
Apuração do MP não se dá somente pelo conteúdo sexual, mas pela cena ter sido registrada na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, a maior unidade de conservação marinha do Brasil por Reprodução
Binho Ted tem mais de 425 mil seguidores no Instagram e é sócio-administrador da HardBrazil Produções, empresa audiovisual do setor de filmes adultos, sediada em São Paulo por Reprodução
1 de 4
Casal manteve relações sexuais em uma moto aquática sobre as águas da praia, durante o dia, em uma embarcação aberta e visível. por Reprodução

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

