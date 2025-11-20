PRAIA

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Gravação foi feita no dia 29 de outubro, compartilhada em plataformas de conteúdo adulto na internet e viralizou na internet

Metrópoles

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 15:29

Apuração do MP não se dá somente pelo conteúdo sexual, mas pela cena ter sido registrada na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, a maior unidade de conservação marinha do Brasil Crédito: Reprodução

O Ministério Público de Alagoas (MPAL) abriu um procedimento para investigar a gravação de um vídeo pornográfico no mar de Maragogi, cidade turística de Alagoas (AL). Nas imagens, um homem e uma mulher aparecem despidos, fazendo sexo em cima de um jet ski.

O vídeo, gravado em 29 de outubro, viralizou nas redes sociais e chegou ao Ministério Público. A ação foi instaurada no último dia 14 pela promotora Francisca Paula de Jesus.

Casal é investigado por filme pornô em praia de Alagoas 1 de 4