“Mendigata” é presa suspeita de mandar matar rival por drogas

Metrópoles
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 07:34
A influenciadora Yre Sales Duarte, conhecida como “Mendigata de Goiás”, foi presa na terça-feira (11/11) suspeita de encomendar a morte de um homem em situação de rua após um desentendimento por drogas. Segundo a Polícia Militar (PMGO), o crime foi executado por seu companheiro, que atacou a vítima com vários golpes de faca, em Goiânia.
A vítima está internada em um hospital da capital de Goiás. Imediatamente após a tentativa de homicídio, equipes do 38º BPM, com o apoio de unidades de inteligência, iniciaram uma operação que culminou na localização do suspeito no Setor Leste Vila Nova. Durante a busca, foram encontradas porções de crack prontas para a venda.