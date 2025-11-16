Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

“Mendigata” é presa suspeita de mandar matar rival por drogas

Segundo a Polícia Militar (PMGO), o crime foi executado pelo companheiro da influencer, que atacou a vítima com vários golpes de faca

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 07:34

“Mendigata de Goiás” é presa suspeita de mandar matar rival por drogas
“Mendigata de Goiás” é presa suspeita de mandar matar rival por drogas Crédito: Reprodução

A influenciadora Yre Sales Duarte, conhecida como “Mendigata de Goiás”, foi presa na terça-feira (11/11) suspeita de encomendar a morte de um homem em situação de rua após um desentendimento por drogas. Segundo a Polícia Militar (PMGO), o crime foi executado por seu companheiro, que atacou a vítima com vários golpes de faca, em Goiânia.

A vítima está internada em um hospital da capital de Goiás. Imediatamente após a tentativa de homicídio, equipes do 38º BPM, com o apoio de unidades de inteligência, iniciaram uma operação que culminou na localização do suspeito no Setor Leste Vila Nova. Durante a busca, foram encontradas porções de crack prontas para a venda.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta vermelho de tempestade para quatro estados; confira previsão

Inmet emite alerta vermelho de tempestade para quatro estados; confira previsão
Imagem - Segundo dia do Enem é neste domingo (16); confira horários, regras e tire suas dúvidas

Segundo dia do Enem é neste domingo (16); confira horários, regras e tire suas dúvidas
Imagem - Hoje, 16 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 16 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório
01

Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais
02

Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (16 de novembro) inspira 2 signos: não deixe esse medo arrancar de você o seu grande amor
03

Anjo da Guarda deste domingo (16 de novembro) inspira 2 signos: não deixe esse medo arrancar de você o seu grande amor

Imagem - Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens
04

Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens