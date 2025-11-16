GOIÁS

“Mendigata” é presa suspeita de mandar matar rival por drogas

Segundo a Polícia Militar (PMGO), o crime foi executado pelo companheiro da influencer, que atacou a vítima com vários golpes de faca

Metrópoles

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 07:34

“Mendigata de Goiás” é presa suspeita de mandar matar rival por drogas Crédito: Reprodução

A influenciadora Yre Sales Duarte, conhecida como “Mendigata de Goiás”, foi presa na terça-feira (11/11) suspeita de encomendar a morte de um homem em situação de rua após um desentendimento por drogas. Segundo a Polícia Militar (PMGO), o crime foi executado por seu companheiro, que atacou a vítima com vários golpes de faca, em Goiânia.