Segundo dia do Enem é neste domingo (16); confira horários, regras e tire suas dúvidas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 08:00
O segundo dia de provas do Enem 2025 acontece neste domingo (16) em todo o Brasil - exceto nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde a aplicação foi adiada para 30 de novembro e 7 de dezembro. Nesta etapa, os participantes respondem às questões de matemática e ciências da natureza, encerrando a edição deste ano.
A seguir, veja as principais dúvidas respondidas de forma rápida e objetiva:
O segundo dia é composto por 90 questões objetivas, sendo:
45 de matemática
45 de ciências da natureza
Abertura: 12h
Fechamento: 13h (após esse horário, ninguém entra)
Início da prova: 13h30
O exame segue o horário oficial de Brasília.
O tempo máximo no segundo dia é até 18h30.
Saída sem caderno: a partir das 15h30
Saída com caderno: somente após as 18h
Sim.
AM, RR, RO, MT e MS: prova começa às 12h30 (uma hora a menos que Brasília).
Acre: início às 11h30 (duas horas a menos).
Pode. Ele não é obrigatório, mas ajuda a conferir local, sala e demais informações.
Sim. Mas todos os objetos pessoais - incluindo celular desligado - devem ser colocados no envelope porta-objetos, que será lacrado pelo fiscal e só pode ser reaberto após a saída definitiva da sala.
Mais de 4,8 milhões de candidatos estão inscritos para a edição de 2025.
No último domingo (9), os participantes fizeram:
linguagens
ciências humanas
redação