ATENÇÃO

Segundo dia do Enem é neste domingo (16); confira horários, regras e tire suas dúvidas

Participantes respondem às questões de matemática e ciências da natureza

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 08:00

Prova do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/MEC

O segundo dia de provas do Enem 2025 acontece neste domingo (16) em todo o Brasil - exceto nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde a aplicação foi adiada para 30 de novembro e 7 de dezembro. Nesta etapa, os participantes respondem às questões de matemática e ciências da natureza, encerrando a edição deste ano.

A seguir, veja as principais dúvidas respondidas de forma rápida e objetiva:

Que matérias caem no 2º dia do Enem?

O segundo dia é composto por 90 questões objetivas, sendo:

45 de matemática

45 de ciências da natureza

Que horas abrem e fecham os portões?

Abertura: 12h

Fechamento: 13h (após esse horário, ninguém entra)

Início da prova: 13h30

O exame segue o horário oficial de Brasília.

Até que horas posso fazer a prova?

O tempo máximo no segundo dia é até 18h30.

Saída sem caderno: a partir das 15h30

Saída com caderno: somente após as 18h

Moro em outro fuso horário. O horário muda?

Sim.

AM, RR, RO, MT e MS: prova começa às 12h30 (uma hora a menos que Brasília).

Acre: início às 11h30 (duas horas a menos).

Posso levar o cartão de confirmação?

Pode. Ele não é obrigatório, mas ajuda a conferir local, sala e demais informações.

Mochila é permitida?

Sim. Mas todos os objetos pessoais - incluindo celular desligado - devem ser colocados no envelope porta-objetos, que será lacrado pelo fiscal e só pode ser reaberto após a saída definitiva da sala.

Quantas pessoas farão o Enem este ano?

Mais de 4,8 milhões de candidatos estão inscritos para a edição de 2025.

Como foram as provas do 1º dia?

No último domingo (9), os participantes fizeram:

linguagens

ciências humanas