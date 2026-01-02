ISSO É QUE É SORTE

Grupo que gastou R$ 13 milhões na Mega da Virada e não levou a Sena vira sucesso e tem 4 mil interessados na fila

Bolões feitos pelo grupo ganhou 2 mil Quadras e 45 Quinas

Monique Lobo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 20:29

Claciel é o organizador do grupo que gastou R$ 13 milhões em apostas da Mega da Virada Crédito: Reprodução

O montante de cerca de R$ 1 milhão que vão receber vai ser divido com as 500 pessoas que participaram dos três bolões do grupo. "Não foi a quantidade de prêmios em valores que esperávamos", revelou Lorena Mendes, esposa do organizador do grupo Glaciel Andrade, em entrevista ao G1.

No entanto, apesar dos cerca de R$ 12 milhões perdidos, eles não estão contando prejuízo. Pelo contrário: a repercussão do grupo através da imprensa e redes sociais fez surgir um número enorme de interessados em participar.

Segundo ela, há uma fila de espera de 4 mil pessoas querendo participar dos próximos bolões. "Estamos trabalhando dia e noite para conseguir responder. Estamos recebendo muitas perguntas se só fazemos a mega ou se fazemos outros jogos. Fazemos todos, inclusive a Lotofácil, de segunda a sábado", acrescentou Lorena, também em entrevista ao G1.

Relembre o caso

O grupo organizado pelo sargento Glaciel Andrade realizou três bolões. O bolão Jogo Milhão teve cotas no valor de R$ 2.280, o Super Bolão teve cota de R$ 1.956. Já o bolão Amigos Sargento Glaciel teve cotas de R$ 900.

"A gente começa a pagar parcelado do início do ano. Nós temos cotas de R$ 160 e R$ 190. Pagamos por mês, chega no final do ano e está tudo quitado", revelou Glaciel, em entrevista ao G1.