PERIGO

Inmet emite alerta vermelho de tempestade para quatro estados; confira previsão

Aviso vale até a madrugada de segunda (17) e prevê chuva intensa, ventos acima de 100 km/h e risco de granizo

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 08:33

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste domingo (16), um alerta vermelho de grande perigo para tempestade em quatro estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. O aviso começou a valer às 9h e segue até 3h da madrugada de segunda-feira (17).

Segundo o órgão, há previsão de chuva acima de 60 mm por hora ou acumulados que podem ultrapassar 100 mm por dia, além de ventos superiores a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O cenário coloca dezenas de municípios em risco de alagamentos, deslizamentos, danos em edificações, interrupção de energia, além de transtornos no transporte rodoviário.

O alerta, classificado como de “grande perigo”, abrange diferentes áreas dos quatro estados:

Santa Catarina: Serrana, Oeste, Norte e Vale do Itajaí

Rio Grande do Sul: Sudoeste, Noroeste, Centro, Nordeste e Sudeste

Paraná: Centro-Oriental, Centro-Ocidental, Norte, Oeste, Sudoeste e Sudeste

Mato Grosso do Sul: Pantanais Sul-Mato-Grossenses, Leste e Centro-Norte

Cidades como Abdon Batista (SC), Abelardo Luz (SC), Aceguá (RS), Água Doce (SC), Água Santa (RS), Águas de Chapecó (SC), Águas Frias (SC) e Agudo (RS) estão entre os municípios listados no aviso, que inclui dezenas de localidades espalhadas pelos quatro estados.

A orientação é de que a população adote medidas preventivas durante o período crítico:

Desligue aparelhos elétricos e o disjuntor geral em caso de risco de choque.

Em situações de enxurrada, proteja documentos e objetos importantes em sacos plásticos.

Se o cenário de perigo for confirmado, procure abrigo imediatamente e evite permanecer ao ar livre.