4 signos atraem dinheiro e sorte inesperada até o fim do Mercúrio retrógrado (29 de novembro)

O universo movimenta ganhos, retornos e oportunidades antigas para esses quatro sortudos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 18:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

O Mercúrio retrógrado, que vai até o dia 29 de novembro, costuma ser visto como um período de confusão e atrasos. Mas, desta vez, ele traz algo diferente e extremamente positivo para quatro signos do zodíaco. Em vez de obstáculos, o momento ativa o retorno de oportunidades, ganhos que estavam travados e recompensas por esforços antigos.

Projetos parados voltam à tona, pessoas reaparecem com propostas ou pagamentos, e ideias antigas se mostram lucrativas. O universo recompensa quem soube esperar com paciência e continuar acreditando em si. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: O ciclo ativa suas áreas ligadas à prosperidade e impulsiona ganhos inesperados. Dívidas antigas podem ser pagas, reembolsos chegam e uma ideia criativa pode render mais do que você imagina. Você entra numa fase em que o esforço pessoal finalmente se converte em retorno financeiro. Aproveite para revisar o que tem valor real - inclusive o seu próprio tempo.

Dica cósmica: Confie no que você cria. O dinheiro começa a circular quando você valoriza o que oferece.

Características de Áries

Leão: A energia do período brilha dentro da sua própria casa e vida pessoal. O conforto, o prazer e até os hobbies podem se transformar em fontes de renda. É o momento ideal para dar valor ao que te dá alegria e fazer disso algo próspero. Tudo o que for feito com paixão tende a crescer; inclusive o saldo da sua conta.

Dica cósmica: O ouro está nas pequenas alegrias; transforme o que ama em algo rentável.

Características do signo de Leão

Libra: Um novo capítulo começa na sua relação com o dinheiro. Você pode receber convites, propostas ou até o retorno de clientes antigos. Ideias criativas e trabalhos ligados à comunicação ganham destaque e podem render mais do que o esperado. O segredo é se posicionar com confiança e não subestimar o próprio talento.

Dica cósmica: Sua voz tem valor. Use suas habilidades para abrir caminhos de prosperidade.

Características do signo de Libra

Aquário: As oportunidades vêm através de pessoas e conexões. O universo favorece reencontros e o retorno de projetos coletivos que podem gerar bons lucros. Este é o momento de fortalecer sua rede e mostrar seu trabalho com autenticidade. Portas que pareciam fechadas voltam a se abrir - e agora, com mais estabilidade.

Dica cósmica: O que é seu volta. Mantenha-se aberto às parcerias que somam e multiplicam.

Características do signo de Aquário

