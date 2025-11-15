Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um signo que vinha sofrendo vai dar a volta por cima e dominar o resto de novembro

Depois de um período desafiador, a sorte finalmente muda de lado, e esse signo volta a brilhar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11:00

Sorte e signos
Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos dias não foram nada leves para esse signo. A mente parecia sobrecarregada, os planos travados e as emoções, confusas. Mas o cenário muda completamente a partir de agora: a maré vira, a energia se renova e a confiança volta com força total. Segundo o site "Your Tango", o universo começa a abrir caminhos, e o signo de Sagitário, que vinha carregando o peso das últimas semanas, vai sentir o gosto da vitória antes que novembro termine.

Leia mais

Imagem - Alguém do seu passado vai te mandar mensagem do nada e virar sua vida de cabeça para baixo; veja quem é, segundo seu signo

Alguém do seu passado vai te mandar mensagem do nada e virar sua vida de cabeça para baixo; veja quem é, segundo seu signo

Imagem - Emoções, verdades e surpresas: o universo testa neste sábado (15 de novembro) quem está pronto para o novo

Emoções, verdades e surpresas: o universo testa neste sábado (15 de novembro) quem está pronto para o novo

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (15 de novembro): como atrair um sábado vibrante e cheio de energia

Cor e número da sorte de hoje (15 de novembro): como atrair um sábado vibrante e cheio de energia

Você passou por dias intensos, Sagitário. O ritmo acelerado da vida, somado às preocupações e dúvidas, fez você se questionar mais do que o normal. Mas agora, o jogo muda. A sensação é de finalmente respirar fundo e voltar a enxergar sentido nas coisas. 

Nos próximos dias, você sentirá sua força interna renascer. Aquilo que parecia travado começa a fluir, e as oportunidades voltam a aparecer, principalmente nas áreas de trabalho e projetos pessoais.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Essa nova fase traz coragem, clareza e um senso de propósito que você não sentia há tempos. É como se o universo dissesse: "Agora é com você". Sim, ainda há desafios no caminho, mas a diferença é que você está pronto para enfrentá-los. A autoconfiança volta com tudo, e sua capacidade de agir com coragem vai te colocar novamente no topo.

Dica cósmica: confie na sua intuição e pare de duvidar da sua força; o resto de novembro é seu.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Tags:

Signo Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Irreconhecível, Sandrão reaparece após série Tremembé e relembra romance com Suzane von Richthofen

Irreconhecível, Sandrão reaparece após série Tremembé e relembra romance com Suzane von Richthofen
Imagem - Anjo da Prosperidade ilumina o caminho e avisa: 4 signos estão prestes a receber a melhor notícia do ano

Anjo da Prosperidade ilumina o caminho e avisa: 4 signos estão prestes a receber a melhor notícia do ano

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil
01

Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Imagem - 4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro
02

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Imagem - Ciclone intenso chega ao Brasil com super ventania e chuva extrema em 6 estados a partir de domingo (16); veja se o seu está na lista
03

Ciclone intenso chega ao Brasil com super ventania e chuva extrema em 6 estados a partir de domingo (16); veja se o seu está na lista

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (15 de novembro) manda recado espiritual para 3 signos: você está destruindo sua felicidade, acorde!
04

Anjo da Guarda deste sábado (15 de novembro) manda recado espiritual para 3 signos: você está destruindo sua felicidade, acorde!