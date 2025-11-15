ASTROLOGIA

Um signo que vinha sofrendo vai dar a volta por cima e dominar o resto de novembro

Depois de um período desafiador, a sorte finalmente muda de lado, e esse signo volta a brilhar

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11:00

Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos dias não foram nada leves para esse signo. A mente parecia sobrecarregada, os planos travados e as emoções, confusas. Mas o cenário muda completamente a partir de agora: a maré vira, a energia se renova e a confiança volta com força total. Segundo o site "Your Tango", o universo começa a abrir caminhos, e o signo de Sagitário, que vinha carregando o peso das últimas semanas, vai sentir o gosto da vitória antes que novembro termine.

Você passou por dias intensos, Sagitário. O ritmo acelerado da vida, somado às preocupações e dúvidas, fez você se questionar mais do que o normal. Mas agora, o jogo muda. A sensação é de finalmente respirar fundo e voltar a enxergar sentido nas coisas.

Nos próximos dias, você sentirá sua força interna renascer. Aquilo que parecia travado começa a fluir, e as oportunidades voltam a aparecer, principalmente nas áreas de trabalho e projetos pessoais.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Essa nova fase traz coragem, clareza e um senso de propósito que você não sentia há tempos. É como se o universo dissesse: "Agora é com você". Sim, ainda há desafios no caminho, mas a diferença é que você está pronto para enfrentá-los. A autoconfiança volta com tudo, e sua capacidade de agir com coragem vai te colocar novamente no topo.

Dica cósmica: confie na sua intuição e pare de duvidar da sua força; o resto de novembro é seu.