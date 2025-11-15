Acesse sua conta
Alguém do seu passado vai te mandar mensagem do nada e virar sua vida de cabeça para baixo; veja quem é, segundo seu signo

Energia deste período de Mercúrio retrógrado desperta contatos antigos e conversas inacabadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 05:00

Signos e passado
Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

Durante este período de Mercúrio retrógrado (que começou no dia 9 de novembro e vai até o próximo dia 29), o passado volta a dar sinal de vida. Às vezes, é um ex que surge com papo de “como você está?”, um antigo colega pedindo ajuda ou alguém com pendências que finalmente resolve falar. 

A energia dessa fase não quer te confundir, mas sim te dar a chance de rever histórias, colocar limites e reescrever capítulos com mais consciência. Veja quem vai te mandar mensagem do nada (e o que vai dizer). A previsão é do site "Your Tango".

Áries

Um colega, ex-companheiro de estudos ou alguém do trabalho pode surgir com pedidos ou tentativas de retomar projetos antigos. Também é possível que o grupo da família volte a te cobrar algo que só você sabe resolver. Seja gentil, mas firme. Nem toda urgência alheia precisa virar sua prioridade.

Dica cósmica: Ajudar é lindo, mas não às custas da sua paz.

Touro

Prepare-se para mensagens ligadas a dinheiro, parcerias antigas ou até de alguém que te deve algo, emocional ou financeiro. Pode ser um ex-chefe, um cliente antigo ou alguém querendo “reabrir conversas” com segundas intenções. Essa é sua chance de mostrar o quanto seu tempo e talento têm valor.

Dica cósmica: Responda com elegância, mas mantenha os limites.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Gêmeos

Todo tipo de pessoa pode te procurar - ex, amigo distante, parente opinativo ou colega que some e volta cheio de novidades. O retorno dessas vozes te faz repensar antigas versões suas: o que você ainda repete, o que já superou, o que merece reescrever.

Dica cósmica: Só responda o que fizer sentido para quem você é agora, não para quem você foi.

Câncer

Velhos contatos podem aparecer mexendo em lembranças ou pedindo “encerramentos” que talvez nem sejam necessários. Alguém do passado pode querer reviver conversas emocionais ou discutir algo antigo. Escolha o que merece resposta - e o que já não precisa de palco.

Dica cósmica: Nem todo recomeço é cura; às vezes, o silêncio é o verdadeiro fim.

Leão

Antigos parceiros de trabalho ou amigos de equipe podem surgir com ideias, dívidas ou propostas que parecem boas demais. Revise tudo com calma. Nem todo elogio vem sem intenção. Essa energia pede sabedoria para separar colaboração de exploração.

Dica cósmica: Brilhe, mas sem deixar que usem sua luz.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Virgem

Uma antiga conexão profissional ou alguém com quem você trocou planos importantes pode reaparecer. É possível até que um ex-chefe ou parceiro de negócio volte propondo algo. Avalie se a oportunidade te acrescenta ou apenas te prende ao passado.

Dica cósmica: Recomeçar é válido; repetir, não.

Libra

Uma pessoa ligada a estudos, viagens ou crenças antigas pode mandar mensagem querendo “conversar melhor”. Pode ser aquele amigo que sumiu após um desentendimento, ou alguém com quem você sente que deixou algo inacabado. Essa é sua chance de encerrar com leveza.

Dica cósmica: Paz interior vale mais que ter a última palavra.

Escorpião

Alguém que te deve uma conversa séria pode aparecer - e com sorte, trazendo o que faltava: um pedido de desculpa, uma explicação, ou até uma proposta de reconciliação. Seja qual for o caso, não se prenda ao passado: escute, mas não volte onde já se doeu.

Dica cósmica: Encerrar com consciência é mais poderoso do que recomeçar sem clareza.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução

Sagitário

Ex-parceiros, chefes antigos ou até rivais podem surgir querendo “colocar tudo em pratos limpos”. Essa energia convida a revisar acordos, relacionamentos e situações mal resolvidas. Em vez de fugir, encare com maturidade; o que for sincero fica, o resto se dissolve.

Dica cósmica: Às vezes, a verdadeira liberdade vem depois de um bom fechamento.

Capricórnio

Mensagens de antigos colegas, clientes ou pessoas com quem você já trabalhou podem pipocar. Algumas trazem oportunidades reais; outras, críticas disfarçadas de conselhos. Analise com frieza e selecione o que contribui para o seu crescimento.

Dica cósmica: Organização e calma te protegem de qualquer caos.

Aquário

Prepare-se para o inesperado: pode ser um ex apaixonado, um parceiro criativo que quer retomar algo, ou até uma pendência burocrática que ressuscita. Nem todas as surpresas serão ruins. Algumas podem trazer diversão e novas chances, desde que você saiba equilibrar leveza e responsabilidade.

Dica cósmica: Nem todo “oi, sumido” é convite; às vezes, é só teste do universo.

Peixes

Assuntos de casa, família e relacionamentos voltam à tona. Alguém pode querer renegociar algo, revisar acordos ou abrir o coração. Essa fase pede que você traduza emoção em clareza. Fale o que sente, mas sem perder o foco.

Dica cósmica: O amor também se mostra nos limites que você coloca.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

