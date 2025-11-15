ASTROLOGIA

Alguém do seu passado vai te mandar mensagem do nada e virar sua vida de cabeça para baixo; veja quem é, segundo seu signo

Energia deste período de Mercúrio retrógrado desperta contatos antigos e conversas inacabadas

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 05:00

Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

Durante este período de Mercúrio retrógrado (que começou no dia 9 de novembro e vai até o próximo dia 29), o passado volta a dar sinal de vida. Às vezes, é um ex que surge com papo de “como você está?”, um antigo colega pedindo ajuda ou alguém com pendências que finalmente resolve falar.

A energia dessa fase não quer te confundir, mas sim te dar a chance de rever histórias, colocar limites e reescrever capítulos com mais consciência. Veja quem vai te mandar mensagem do nada (e o que vai dizer). A previsão é do site "Your Tango".

Áries

Um colega, ex-companheiro de estudos ou alguém do trabalho pode surgir com pedidos ou tentativas de retomar projetos antigos. Também é possível que o grupo da família volte a te cobrar algo que só você sabe resolver. Seja gentil, mas firme. Nem toda urgência alheia precisa virar sua prioridade.

Dica cósmica: Ajudar é lindo, mas não às custas da sua paz.

Touro

Prepare-se para mensagens ligadas a dinheiro, parcerias antigas ou até de alguém que te deve algo, emocional ou financeiro. Pode ser um ex-chefe, um cliente antigo ou alguém querendo “reabrir conversas” com segundas intenções. Essa é sua chance de mostrar o quanto seu tempo e talento têm valor.

Dica cósmica: Responda com elegância, mas mantenha os limites.

Gêmeos

Todo tipo de pessoa pode te procurar - ex, amigo distante, parente opinativo ou colega que some e volta cheio de novidades. O retorno dessas vozes te faz repensar antigas versões suas: o que você ainda repete, o que já superou, o que merece reescrever.

Dica cósmica: Só responda o que fizer sentido para quem você é agora, não para quem você foi.

Câncer

Velhos contatos podem aparecer mexendo em lembranças ou pedindo “encerramentos” que talvez nem sejam necessários. Alguém do passado pode querer reviver conversas emocionais ou discutir algo antigo. Escolha o que merece resposta - e o que já não precisa de palco.

Dica cósmica: Nem todo recomeço é cura; às vezes, o silêncio é o verdadeiro fim.

Leão

Antigos parceiros de trabalho ou amigos de equipe podem surgir com ideias, dívidas ou propostas que parecem boas demais. Revise tudo com calma. Nem todo elogio vem sem intenção. Essa energia pede sabedoria para separar colaboração de exploração.

Dica cósmica: Brilhe, mas sem deixar que usem sua luz.

Virgem

Uma antiga conexão profissional ou alguém com quem você trocou planos importantes pode reaparecer. É possível até que um ex-chefe ou parceiro de negócio volte propondo algo. Avalie se a oportunidade te acrescenta ou apenas te prende ao passado.

Dica cósmica: Recomeçar é válido; repetir, não.

Libra

Uma pessoa ligada a estudos, viagens ou crenças antigas pode mandar mensagem querendo “conversar melhor”. Pode ser aquele amigo que sumiu após um desentendimento, ou alguém com quem você sente que deixou algo inacabado. Essa é sua chance de encerrar com leveza.

Dica cósmica: Paz interior vale mais que ter a última palavra.

Escorpião

Alguém que te deve uma conversa séria pode aparecer - e com sorte, trazendo o que faltava: um pedido de desculpa, uma explicação, ou até uma proposta de reconciliação. Seja qual for o caso, não se prenda ao passado: escute, mas não volte onde já se doeu.

Dica cósmica: Encerrar com consciência é mais poderoso do que recomeçar sem clareza.

Sagitário

Ex-parceiros, chefes antigos ou até rivais podem surgir querendo “colocar tudo em pratos limpos”. Essa energia convida a revisar acordos, relacionamentos e situações mal resolvidas. Em vez de fugir, encare com maturidade; o que for sincero fica, o resto se dissolve.

Dica cósmica: Às vezes, a verdadeira liberdade vem depois de um bom fechamento.

Capricórnio

Mensagens de antigos colegas, clientes ou pessoas com quem você já trabalhou podem pipocar. Algumas trazem oportunidades reais; outras, críticas disfarçadas de conselhos. Analise com frieza e selecione o que contribui para o seu crescimento.

Dica cósmica: Organização e calma te protegem de qualquer caos.

Aquário

Prepare-se para o inesperado: pode ser um ex apaixonado, um parceiro criativo que quer retomar algo, ou até uma pendência burocrática que ressuscita. Nem todas as surpresas serão ruins. Algumas podem trazer diversão e novas chances, desde que você saiba equilibrar leveza e responsabilidade.

Dica cósmica: Nem todo “oi, sumido” é convite; às vezes, é só teste do universo.

Peixes

Assuntos de casa, família e relacionamentos voltam à tona. Alguém pode querer renegociar algo, revisar acordos ou abrir o coração. Essa fase pede que você traduza emoção em clareza. Fale o que sente, mas sem perder o foco.