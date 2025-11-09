Boas notícias financeiras chegam para 3 signos até o fim da temporada de Escorpião (21 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 05:00
Os últimos dias da temporada de Escorpião (até 21 de novembro) trazem recompensas para quem se dedicou de verdade. Três signos, em especial, terão motivos para comemorar: ganhos financeiros, oportunidades inesperadas e reconhecimento por seus esforços. É o momento de colher o que foi plantado com tanta disciplina. Veja a previsão do site "Your Tango".
Libra:
Você entra em uma das fases mais prósperas do ano. A tendência é ver o retorno do esforço e da dedicação, seja através de aumento, novos clientes ou destaque no trabalho. Sua imagem está em alta, e o reconhecimento vem acompanhado de boas oportunidades.
Dica cósmica: aproveite o momento, mas mantenha o foco - o sucesso precisa de constância.
Escorpião:
Sua vida financeira começa a tomar um rumo mais promissor. Depois de meses de altos e baixos, você começa a ver resultados concretos e sente mais confiança para avançar. Essa fase traz a chance de crescer e se estabilizar, especialmente se mantiver a disciplina.
Dica cósmica: continue firme - o que parecia distante começa a se realizar.
Aquário:
Você brilha no trabalho e pode ser reconhecido por talentos que até agora passavam despercebidos. Um projeto paralelo ou uma nova ideia pode render mais do que o esperado. Esta é uma ótima fase para apostar em si mesmo e expandir seus horizontes profissionais.
Dica cósmica: o sucesso vem quando você acredita na própria visão.
