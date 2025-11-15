REENCONTRO

Vão voltar? Simone abre o jogo sobre possível reencontro com Simaria nos palcos

A dupla foi encerrada em 2022

Fernanda Varela

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11:36

Simone e Simaria Crédito: Reprodução

Simone Mendes falou abertamente sobre a possibilidade de reencontro com Simaria nos palcos. Em entrevista concedida nesta sexta-feira, dia 14, a cantora explicou que não pretende retomar a dupla, encerrada em 2022, mas não descarta apresentações especiais caso a irmã retome a carreira.

“Eu não me vejo mais voltando como dupla, isso não está nos meus planos. Mas Deus tem todos os planos da nossa vida, se Deus quiser ela vai voltar a trabalhar no ano que vem. De repente ela lança o projeto dela, que vai ser uma bênção”, disse.

Simone contou que o vínculo afetivo e profissional segue intacto, mesmo após a separação. Segundo ela, a relação sempre foi de apoio. “Fui uma apoiadora muito grande e tive esse lado meio mãe da minha irmã. Se ela volta com a carreira dela e tudo correr bem, a gente pode matar a saudade e fazer a volta de Simone e Simaria em umas quatro capitais para matar a saudade do povo.”

A cantora reforçou que a dupla fez história e que não fecha portas para encontros pontuais no futuro. “A gente não pode dizer não. Escrevemos uma história tão linda. Se for da vontade de Deus, por que não fazer uns quatro eventos para matar essa saudade?”