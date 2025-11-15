Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Irreconhecível, Sandrão reaparece após série Tremembé e relembra romance com Suzane von Richthofen

Ela nega que tenha cometido crimes das quais foi acusada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 10:40

Veja como está Sandrão hoje em dia
Veja como está Sandrão hoje em dia Crédito: Reprodução

Retratada na série Tremembé, do Prime Video, Sandra Regina Ruiz Gomez voltou a comentar o relacionamento que viveu com Suzane von Richthofen dentro do presídio. Em entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular, a ex-detenta, conhecida como Sandrão, disse que os anos ao lado de Suzane foram marcados por envolvimento e afeto.

Leia mais

Imagem - Disputa, justiça e trapaça: como foi a separação traumática de Suzane von Richthofen e Sandrão após saída de Tremembé

Disputa, justiça e trapaça: como foi a separação traumática de Suzane von Richthofen e Sandrão após saída de Tremembé

Imagem - O que aconteceu com Sandrão após Tremembé? Ex-companheira de Suzane e Elize está solta e evita os holofotes

O que aconteceu com Sandrão após Tremembé? Ex-companheira de Suzane e Elize está solta e evita os holofotes

Imagem - Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé

Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé

“Foi um relacionamento intenso que começou em 2009. Eu acho que uma máscara não dura 24 horas por dia. Então, acredito que, em algum momento, Suzane também deve ter se apaixonado por mim”, afirmou.

Veja como está Sandrão hoje em dia

Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
1 de 6
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução

Hoje em liberdade condicional, Sandrão também falou sobre a condenação de 27 anos pelo sequestro e morte do adolescente Talisson Vinicius da Silva Castro. Na conversa, voltou a negar participação direta no crime. “Falam que eu atirei no garoto, que eu mandei matar, que eu dei a arma na mão do menor. É mentira”, disse.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
1 de 13
Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução

A ex-presidiária lembrou ainda de bastidores da penitenciária de Tremembé e da convivência com detentas envolvidas em casos que marcaram o país. A entrevista completa será exibida no próximo domingo, dia 16.

Tags:

Tremembé Suzane von Richthofen Sandrão

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Um signo que vinha sofrendo vai dar a volta por cima e dominar o resto de novembro

Um signo que vinha sofrendo vai dar a volta por cima e dominar o resto de novembro
Imagem - Anjo da Prosperidade ilumina o caminho e avisa: 4 signos estão prestes a receber a melhor notícia do ano

Anjo da Prosperidade ilumina o caminho e avisa: 4 signos estão prestes a receber a melhor notícia do ano

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil
01

Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Imagem - 4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro
02

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Imagem - Ciclone intenso chega ao Brasil com super ventania e chuva extrema em 6 estados a partir de domingo (16); veja se o seu está na lista
03

Ciclone intenso chega ao Brasil com super ventania e chuva extrema em 6 estados a partir de domingo (16); veja se o seu está na lista

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (15 de novembro) manda recado espiritual para 3 signos: você está destruindo sua felicidade, acorde!
04

Anjo da Guarda deste sábado (15 de novembro) manda recado espiritual para 3 signos: você está destruindo sua felicidade, acorde!