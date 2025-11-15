Irreconhecível, Sandrão reaparece após série Tremembé e relembra romance com Suzane von Richthofen

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 10:40
Retratada na série Tremembé, do Prime Video, Sandra Regina Ruiz Gomez voltou a comentar o relacionamento que viveu com Suzane von Richthofen dentro do presídio. Em entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular, a ex-detenta, conhecida como Sandrão, disse que os anos ao lado de Suzane foram marcados por envolvimento e afeto.
“Foi um relacionamento intenso que começou em 2009. Eu acho que uma máscara não dura 24 horas por dia. Então, acredito que, em algum momento, Suzane também deve ter se apaixonado por mim”, afirmou.
Hoje em liberdade condicional, Sandrão também falou sobre a condenação de 27 anos pelo sequestro e morte do adolescente Talisson Vinicius da Silva Castro. Na conversa, voltou a negar participação direta no crime. “Falam que eu atirei no garoto, que eu mandei matar, que eu dei a arma na mão do menor. É mentira”, disse.
A ex-presidiária lembrou ainda de bastidores da penitenciária de Tremembé e da convivência com detentas envolvidas em casos que marcaram o país. A entrevista completa será exibida no próximo domingo, dia 16.