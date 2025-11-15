TREMEMBÉ

Irreconhecível, Sandrão reaparece após série Tremembé e relembra romance com Suzane von Richthofen

Ela nega que tenha cometido crimes das quais foi acusada

Fernanda Varela

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 10:40

Veja como está Sandrão hoje em dia Crédito: Reprodução

Retratada na série Tremembé, do Prime Video, Sandra Regina Ruiz Gomez voltou a comentar o relacionamento que viveu com Suzane von Richthofen dentro do presídio. Em entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular, a ex-detenta, conhecida como Sandrão, disse que os anos ao lado de Suzane foram marcados por envolvimento e afeto.

“Foi um relacionamento intenso que começou em 2009. Eu acho que uma máscara não dura 24 horas por dia. Então, acredito que, em algum momento, Suzane também deve ter se apaixonado por mim”, afirmou.

Veja como está Sandrão hoje em dia 1 de 6

Hoje em liberdade condicional, Sandrão também falou sobre a condenação de 27 anos pelo sequestro e morte do adolescente Talisson Vinicius da Silva Castro. Na conversa, voltou a negar participação direta no crime. “Falam que eu atirei no garoto, que eu mandei matar, que eu dei a arma na mão do menor. É mentira”, disse.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje 1 de 13