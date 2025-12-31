MENTALIZE

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Palavras ditas com intenção ajudam a marcar encerramentos, abrir ciclos e direcionar o que se deseja viver nos próximos meses

Fernanda Varela

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 00:01

2026 Crédito: Shuttertock

A virada do ano é mais do que uma troca de calendário. Para muita gente, é um momento simbólico de encerramento, alinhamento interno e abertura para o novo. As palavras escolhidas nesse instante funcionam como um marco emocional e mental, ajudando a deixar para trás o que pesou e a reforçar aquilo que se deseja construir.

Algumas atrações do Festival Virada Salvador 2026 1 de 7

Não se trata de superstição ou promessa vazia, mas de intenção. Dizer frases simples, conscientes e verdadeiras na virada do ano ajuda a organizar pensamentos, emoções e expectativas, criando um ponto de partida mais leve para o ciclo que começa.

A seguir, cinco frases que podem ser ditas em voz alta ou mentalmente na virada do ano, com foco em acolhimento, gratidão e abertura para um ano melhor.

1. “Eu encerro este ano em paz e sigo em frente mais leve.”

Essa frase ajuda a simbolizar o fechamento de ciclos, frustrações e dores que não precisam ser carregadas adiante.

2. “Sou grato pelo que vivi e aberto ao que a vida tem para me oferecer.”

A gratidão reconhece o que passou, enquanto a abertura prepara o emocional para novas oportunidades.

3. “Eu confio no meu caminho e nas escolhas que faço a partir de agora.”

Uma afirmação de confiança fortalece decisões e reduz o medo do futuro.

4. “Que eu tenha saúde, clareza e coragem para viver bem cada dia.”

Aqui, o foco sai de grandes conquistas e se volta para o essencial, que sustenta qualquer ano bom.

5. “Recebo este novo ano com esperança, responsabilidade e amor pela vida.”

Essa frase marca um início consciente, sem negar desafios, mas com disposição para atravessá-los.

Mensagem final