TRÊS GRAÇAS

Viviane Araújo admite que conversou com o marido antes de aceitar contracenar com Belo

Viviane recusou, nos últimos anos, convites para projetos que a aproximassem de Belo

Fernanda Varela

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 08:54

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

Viviane Araújo marcou presença no ensaio de rua do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, de mãos dadas com o marido, Guilherme Militão, em sua primeira aparição pública após ter seu nome confirmado no elenco de “Três Graças”. A atriz foi escolhida para interpretar Consuelo, personagem que retoma um elo afetivo antigo com Misael, vivido por Belo, seu ex-companheiro entre 1998 e 2007.

Belo e Viviane Araújo 1 de 9

No encontro com jornalistas, Viviane contou que conversou com o marido antes de aceitar o convite para a novela. Para ela, decisões profissionais de impacto sempre passam por esse diálogo, especialmente porque o papel a colocaria em cena ao lado de Belo. A atriz destacou que Guilherme acompanha de perto sua trajetória e a apoia nas escolhas que envolvem sua carreira.

Aguinaldo Silva, autor da trama, teve papel essencial na decisão. Considerado por Viviane como um padrinho artístico, foi ele quem abriu as portas para sua estreia nas novelas em 2014, quando lhe confiou o papel da manicure Naná em “Império”. A parceria continuou em outros projetos, inclusive no teatro, e se tornou determinante para que a atriz aceitasse o novo desafio no horário nobre.

A entrada de Viviane na novela passou por etapas discretas. Em maio, a produção informou que ela viveria a irmã da personagem de Dira Paes. Mesmo assim, o nome da atriz não apareceu nos primeiros capítulos, alimentando rumores de que ela teria recusado o convite por causa da presença do ex. Nos bastidores, porém, Aguinaldo guardava uma mudança de rota ainda não revelada ao público.

A confirmação veio em uma reunião nos Estúdios Globo com a direção e o autor. Foi nesse encontro que a equipe apresentou a proposta definitiva: Consuelo faria parte do núcleo de Misael e teria envolvimento direto com o personagem de Belo. O cantor já havia sido consultado e dado aval para o desenvolvimento da trama. Embora surpresa com a nova direção da história, Viviane decidiu aceitar.

A atriz também vinha recusando, nos últimos anos, qualquer participação em projetos que vinculassem seu nome ao do ex-companheiro, incluindo um documentário lançado pelo Globoplay. A escolha de voltar a dividir cena com Belo agora, porém, ganhou peso emocional e profissional pela confiança na condução artística de Aguinaldo Silva e pela segurança pessoal construída ao lado do marido.