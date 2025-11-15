NOVELAS

Clima tenso? Belo deixa gravações da novela e público especula

Cantor se afasta temporariamente das filmagens da novela das nove e deixa público curioso sobre seu retorno

Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 07:30

Belo faz pausa rápida nas gravações de Três Graças para cumprir agenda profissional Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima nos bastidores de Três Graças ganhou um novo capítulo envolvendo Belo. O cantor, que vem surpreendendo o público com sua estreia como ator na trama de Aguinaldo Silva, precisou se afastar temporariamente das gravações da novela. A pausa repentina chamou atenção dos telespectadores, que já consideram seu personagem um dos destaques da fase atual da história.

Segundo informações dos bastidores, a saída é breve e foi previamente alinhada com a produção. Belo se ausentará por alguns dias para cumprir compromissos profissionais já agendados antes de sua participação na novela, o que inclui eventos e apresentações previstas em sua agenda musical.

A pausa não altera a linha narrativa de seu personagem, que continuará aparecendo normalmente nos próximos capítulos. A equipe já havia organizado as cenas para que o cronograma fosse respeitado sem impactar o andamento das gravações.