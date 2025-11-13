Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Belo e Gracyanne vão confessar apropriação de bens e buscam acordo para evitar punição, diz colunista

Ex-casal admite, após seis anos, ter levado itens de um apartamento alugado e busca alternativa legal que impede abertura de processo criminal

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09:38

Gracyanne e Belo
Gracyanne e Belo Crédito: Reprodução

Belo e Gracyanne Barbosa voltaram aos holofotes por um motivo nada musical. Após anos de disputa judicial, os dois informaram à Justiça que pretendem confessar o crime de apropriação indébita, em um caso que começou ainda em 2011, quando o casal morava em um apartamento alugado no Planalto Paulista, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo colunista Rogério Gentile, do UOL.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em fevereiro de 2020. Segundo a promotoria, o proprietário do imóvel descobriu, ao obter uma ordem de despejo em 2019, que vários itens da casa haviam desaparecido. O oficial de Justiça encontrou o apartamento completamente vazio, e vizinhos relataram que Belo e Gracyanne teriam deixado o local no meio da madrugada.

Entre os objetos que, segundo a acusação, foram levados estavam um filtro de água, uma máquina de lavar, um telefone sem fio, um micro-ondas e até o motor da hidromassagem, todos pertencentes ao dono do imóvel.

Gracyanne Barbosa e Belo

Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio por Reprodução/TV Globo
Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram
Belo ganha comentário de Gracyanne Barbosa em post por papel em 'Três Graças' por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução TV Globo / Redes Sociais
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa mostra mudanças no corpo após BBB 25 por Reprodução / Redes Sociais
Gracyanne e Belo por Reprodução
Gracyanne Barbosa faz festa de aniversário pra ex-sogra, mãe de Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução
1 de 9
Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio por Reprodução/TV Globo

Agora, seis anos após o início da investigação, o ex-casal decidiu admitir a prática do crime. A manifestação foi assinada pelo advogado Antonio Praia Rodrigues e enviada ao Judiciário no dia 30 de outubro.

A estratégia tem um objetivo claro: permitir que Belo e Gracyanne sejam beneficiados com um acordo de não persecução penal, mecanismo previsto em lei para crimes sem violência e com pena mínima inferior a quatro anos. Caso seja aceito pelo Ministério Público, o acordo extingue a possibilidade de processo e evita que os artistas tenham antecedentes criminais.

Leia mais

Caso Eloá: o que Lindemberg falou em rede nacional durante o sequestro

Avenida Brasil 2 vem aí? Veja tudo o que já sabemos sobre a continuação da novela

Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos

Para isso, além da confissão formal, eles precisam aceitar condições propostas pelo MP, que normalmente incluem prestação de serviços comunitários e reparação financeira ao proprietário. O Ministério Público ainda não respondeu ao pedido.

Separados desde 2024, Belo e Gracyanne seguem enfrentando pendências da vida a dois, algumas delas, como esta, só agora chegando ao capítulo final.

Leia mais

Imagem - Globo se antecipa e cria regras para a convivência de Belo e Viviane Araújo nos bastidores de ‘Três Graças’

Globo se antecipa e cria regras para a convivência de Belo e Viviane Araújo nos bastidores de ‘Três Graças’

Imagem - ‘Pix da sorte’: três signos podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

‘Pix da sorte’: três signos podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Caso Eloá: o que o diário escondido por 17 anos revela sobre a jovem e sua relação com Lindemberg

Caso Eloá: o que o diário escondido por 17 anos revela sobre a jovem e sua relação com Lindemberg

Tags:

Gracyanne Barbosa Justiça Belo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos
Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil
01

Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
02

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil
03

Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
04

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete