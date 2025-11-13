Belo e Gracyanne vão confessar apropriação de bens e buscam acordo para evitar punição, diz colunista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09:38
Belo e Gracyanne Barbosa voltaram aos holofotes por um motivo nada musical. Após anos de disputa judicial, os dois informaram à Justiça que pretendem confessar o crime de apropriação indébita, em um caso que começou ainda em 2011, quando o casal morava em um apartamento alugado no Planalto Paulista, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo colunista Rogério Gentile, do UOL.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em fevereiro de 2020. Segundo a promotoria, o proprietário do imóvel descobriu, ao obter uma ordem de despejo em 2019, que vários itens da casa haviam desaparecido. O oficial de Justiça encontrou o apartamento completamente vazio, e vizinhos relataram que Belo e Gracyanne teriam deixado o local no meio da madrugada.
Entre os objetos que, segundo a acusação, foram levados estavam um filtro de água, uma máquina de lavar, um telefone sem fio, um micro-ondas e até o motor da hidromassagem, todos pertencentes ao dono do imóvel.
Gracyanne Barbosa e Belo
Agora, seis anos após o início da investigação, o ex-casal decidiu admitir a prática do crime. A manifestação foi assinada pelo advogado Antonio Praia Rodrigues e enviada ao Judiciário no dia 30 de outubro.
A estratégia tem um objetivo claro: permitir que Belo e Gracyanne sejam beneficiados com um acordo de não persecução penal, mecanismo previsto em lei para crimes sem violência e com pena mínima inferior a quatro anos. Caso seja aceito pelo Ministério Público, o acordo extingue a possibilidade de processo e evita que os artistas tenham antecedentes criminais.
Para isso, além da confissão formal, eles precisam aceitar condições propostas pelo MP, que normalmente incluem prestação de serviços comunitários e reparação financeira ao proprietário. O Ministério Público ainda não respondeu ao pedido.
Separados desde 2024, Belo e Gracyanne seguem enfrentando pendências da vida a dois, algumas delas, como esta, só agora chegando ao capítulo final.