Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos

Heider Sacramento
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 05:00
A quinta-feira (13) chega com cartas de prosperidade e recompensa. O Tarot mostra um dia excelente para finanças e decisões práticas.
Áries recebe o Rei de Ouros, segurança e resultados. Touro vibra com o Nove de Ouros, prazer com o que conquistou. Gêmeos tem o Três de Paus, expansão de horizontes.
Tarot
Câncer vem com o As de Ouros, oportunidades materiais. Leão recebe o Imperador, disciplina e poder. Virgem, com o Oito de Copas, deixa o que não rende.
Libra vibra com o Dez de Ouros, conquistas familiares. Escorpião recebe a Temperança, equilíbrio financeiro. Sagitário vem com o Sol, brilho total.
Capricórnio tem o Mundo, fechamento de ciclo positivo. Aquário brilha com o Mago, e Peixes encontra estabilidade com o Papa.