Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos

Energia do dia favorece dinheiro, acordos e estabilidade; arcanos anunciam vitórias materiais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (13) chega com cartas de prosperidade e recompensa. O Tarot mostra um dia excelente para finanças e decisões práticas.

Áries recebe o Rei de Ouros, segurança e resultados. Touro vibra com o Nove de Ouros, prazer com o que conquistou. Gêmeos tem o Três de Paus, expansão de horizontes.

Câncer vem com o As de Ouros, oportunidades materiais. Leão recebe o Imperador, disciplina e poder. Virgem, com o Oito de Copas, deixa o que não rende.

Libra vibra com o Dez de Ouros, conquistas familiares. Escorpião recebe a Temperança, equilíbrio financeiro. Sagitário vem com o Sol, brilho total.

Capricórnio tem o Mundo, fechamento de ciclo positivo. Aquário brilha com o Mago, e Peixes encontra estabilidade com o Papa.

Tags:

Signos Tarot

