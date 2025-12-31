LUTO

Empresário Oscar Maroni morre aos 74 anos

Ele era dono da casa noturna Bahamas Club

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:01

Oscar Maroni Crédito: Reprodução/Instagram

Oscar Maroni morrreu na manhã desta quinta-feira (31), aos 74 anos. O empresário era nome popular na noite paulistana e dono da casa noturna Bahamas Club. A notícia foi confirmada em nota divulgada pela família dele.

"Oscar viveu intensamente, fiel às suas convicções e à sua liberdade. Mais do que um empresário, foi um homem que marcou seu tempo e deixou uma história que jamais será esquecida. Agradecemos todas as manifestações de carinho e respeito neste momento de dor", diz o comunicado.

A causa da morte não foi informada, mas ele tinha Alzheimer e, no último ano, estava internado em uma casa de repouso na capital paulista. De acordo com a família, o velório será restrito a familiares e amigos próximos.

Oscar deixa quatro filhos: Aritana, Aratã, Acauã e Aruã. Aritana Maroni é influenciadora digital e ficou conhecida por participações em reality shows, incluindo a segunda temporada do MasterChef Brasil, da Band, e A Fazenda: Nova Chance, da Record. Já Aratã e Aruã assumiram a gestão dos negócios do Bahamas Club após o diagnóstico de Alzheimer de seu pai em 2024.