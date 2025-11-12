Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mistério revelado: estátua de ‘Três Graças’ esconde segredo ligado a artista que pode mudar o rumo da trama

Obra central da trama de Aguinaldo Silva ganha novo significado após descoberta de código secreto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:56

A estátua esconde a “marca da aranha”, código secreto que revela sua origem e valor real
A estátua esconde código secreto que revela sua origem e valor real Crédito: Reprodução/TV Globo

O suspense em Três Graças ganhou um novo capítulo. A estátua que dá nome à novela de Aguinaldo Silva deixou de ser apenas um objeto de arte para se tornar o ponto central de um mistério que movimenta os personagens da trama das nove.

Até agora, o público acreditava que o valor da escultura estava relacionado a uma fortuna em dólares, justificando o roubo e a cobiça ao redor da peça. No entanto, Kasper (Miguel Falabella) está prestes a revelar um segredo muito mais valioso: a estátua guarda uma marca misteriosa conhecida como “a marca da aranha”.

Arminda em Três Graças

Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo

Em conversa com João Rubens (Samuel de Assis), o marchand explica que a marca é, na verdade, um código oculto deixado por um escultor fictício chamado Giovanni Aragna, uma criação do autor Aguinaldo Silva e sua equipe inspirada em nomes como Michelangelo e Donatello. O símbolo funciona como uma assinatura secreta, elevando a peça de uma mera antiguidade a um tesouro artístico inestimável.

Protagonistas de Três Graças

Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
1 de 3
Protagonistas de Três Graças por Reprodução

Enquanto Kasper e João Rubens tentam recuperar a estátua roubada por Gerluce (Sophie Charlotte), eles descobrem que a peça chegou ao antiquário de Feliciano, que ignora sua origem e tenta negociá-la como se fosse apenas mais um item de luxo. O marchand, porém, impõe uma condição: só fechará o negócio se a escultura tiver a insígnia do artista.

Leia mais

Como Viviane Araújo foi convencida a formar par com Belo em ‘Três Graças’

'Três Graças': Samira surpreende Joélly com proposta chocante e revela plano secreto

'Três Graças': Gerluce é presa após roubo e flagrada pelo próprio namorado

“O desenho da aranha”, afirma João Rubens, confirmando a pista que impulsiona a nova fase da investigação.

A revelação promete mudar completamente o curso da história e reforçar a ideia de que o verdadeiro tesouro de Três Graças não está no dinheiro, mas no valor simbólico, artístico e histórico que a estátua representa.

Leia mais

Imagem - Após ajustes na grade, Globo confirma estreia de 'Em Família com Eliana' para março de 2026, aos domingos

Após ajustes na grade, Globo confirma estreia de 'Em Família com Eliana' para março de 2026, aos domingos

Imagem - Rodrigo Simas reage a acusação de Pablo Morais contra Agatha Moreira e ironiza polêmica

Rodrigo Simas reage a acusação de Pablo Morais contra Agatha Moreira e ironiza polêmica

Imagem - Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante

Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante

Tags:

tv Globo Novela Três Graças

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Casado, cristão e fisiculturista: quem é Michael Gomes, personal trainer envolvido em polêmica de Vini Jr. e Virginia

Casado, cristão e fisiculturista: quem é Michael Gomes, personal trainer envolvido em polêmica de Vini Jr. e Virginia
Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)
01

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

Imagem - Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante
02

Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante

Imagem - Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos
03

Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Imagem - Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado
04

Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado