NOVELA DAS NOVE

Mistério revelado: estátua de ‘Três Graças’ esconde segredo ligado a artista que pode mudar o rumo da trama

Obra central da trama de Aguinaldo Silva ganha novo significado após descoberta de código secreto

Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:56

A estátua esconde código secreto que revela sua origem e valor real Crédito: Reprodução/TV Globo

O suspense em Três Graças ganhou um novo capítulo. A estátua que dá nome à novela de Aguinaldo Silva deixou de ser apenas um objeto de arte para se tornar o ponto central de um mistério que movimenta os personagens da trama das nove.

Até agora, o público acreditava que o valor da escultura estava relacionado a uma fortuna em dólares, justificando o roubo e a cobiça ao redor da peça. No entanto, Kasper (Miguel Falabella) está prestes a revelar um segredo muito mais valioso: a estátua guarda uma marca misteriosa conhecida como “a marca da aranha”.

Arminda em Três Graças 1 de 4

Em conversa com João Rubens (Samuel de Assis), o marchand explica que a marca é, na verdade, um código oculto deixado por um escultor fictício chamado Giovanni Aragna, uma criação do autor Aguinaldo Silva e sua equipe inspirada em nomes como Michelangelo e Donatello. O símbolo funciona como uma assinatura secreta, elevando a peça de uma mera antiguidade a um tesouro artístico inestimável.

Protagonistas de Três Graças 1 de 3

Enquanto Kasper e João Rubens tentam recuperar a estátua roubada por Gerluce (Sophie Charlotte), eles descobrem que a peça chegou ao antiquário de Feliciano, que ignora sua origem e tenta negociá-la como se fosse apenas mais um item de luxo. O marchand, porém, impõe uma condição: só fechará o negócio se a escultura tiver a insígnia do artista.

“O desenho da aranha”, afirma João Rubens, confirmando a pista que impulsiona a nova fase da investigação.