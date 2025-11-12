Mistério revelado: estátua de ‘Três Graças’ esconde segredo ligado a artista que pode mudar o rumo da trama

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de novembro de 2025
O suspense em Três Graças ganhou um novo capítulo. A estátua que dá nome à novela de Aguinaldo Silva deixou de ser apenas um objeto de arte para se tornar o ponto central de um mistério que movimenta os personagens da trama das nove.
Até agora, o público acreditava que o valor da escultura estava relacionado a uma fortuna em dólares, justificando o roubo e a cobiça ao redor da peça. No entanto, Kasper (Miguel Falabella) está prestes a revelar um segredo muito mais valioso: a estátua guarda uma marca misteriosa conhecida como “a marca da aranha”.
Em conversa com João Rubens (Samuel de Assis), o marchand explica que a marca é, na verdade, um código oculto deixado por um escultor fictício chamado Giovanni Aragna, uma criação do autor Aguinaldo Silva e sua equipe inspirada em nomes como Michelangelo e Donatello. O símbolo funciona como uma assinatura secreta, elevando a peça de uma mera antiguidade a um tesouro artístico inestimável.
Enquanto Kasper e João Rubens tentam recuperar a estátua roubada por Gerluce (Sophie Charlotte), eles descobrem que a peça chegou ao antiquário de Feliciano, que ignora sua origem e tenta negociá-la como se fosse apenas mais um item de luxo. O marchand, porém, impõe uma condição: só fechará o negócio se a escultura tiver a insígnia do artista.
“O desenho da aranha”, afirma João Rubens, confirmando a pista que impulsiona a nova fase da investigação.
A revelação promete mudar completamente o curso da história e reforçar a ideia de que o verdadeiro tesouro de Três Graças não está no dinheiro, mas no valor simbólico, artístico e histórico que a estátua representa.