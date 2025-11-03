'Três Graças': Gerluce é presa após roubo e flagrada pelo próprio namorado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:55
Os próximos capítulos de Três Graças prometem fortes emoções. Após cometer uma série de erros, Gerluce (Sophie Charlotte) será presa em uma sequência repleta de tensão e reviravoltas.
A personagem, que vinha tentando manter uma vida estável depois de se aproximar de Samuel (Jesuíta Barbosa), decide se arriscar em um roubo que sai completamente do controle. O plano, que deveria resolver seus problemas financeiros, termina em desastre quando o namorado descobre toda a verdade e a denuncia às autoridades.
Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly
De acordo com o Notícias da TV, Gerluce começa a gastar o dinheiro do roubo sem cuidado, chamando a atenção de todos ao seu redor. Sua mudança repentina de comportamento desperta a desconfiança de Samuel, que decide investigar a origem da quantia. Ao descobrir o crime, ele se vê dividido entre o amor e o dever, mas acaba entregando a amada à polícia.
A prisão da protagonista marca um ponto de virada na trama, transformando completamente a trajetória de Gerluce, que passa de heroína a criminosa. A sequência promete ser um dos momentos mais dramáticos da novela das nove, com direito a lágrimas, confissões e uma nova fase para o casal.