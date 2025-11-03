Acesse sua conta
'Três Graças': Gerluce é presa após roubo e flagrada pelo próprio namorado

Protagonista se envolve em confusão e acaba surpreendida por Samuel, que a entrega para a polícia

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:55

Gerluce é flagrada e presa por Samuel após roubo em Três Graças

Os próximos capítulos de Três Graças prometem fortes emoções. Após cometer uma série de erros, Gerluce (Sophie Charlotte) será presa em uma sequência repleta de tensão e reviravoltas.

A personagem, que vinha tentando manter uma vida estável depois de se aproximar de Samuel (Jesuíta Barbosa), decide se arriscar em um roubo que sai completamente do controle. O plano, que deveria resolver seus problemas financeiros, termina em desastre quando o namorado descobre toda a verdade e a denuncia às autoridades.

De acordo com o Notícias da TV, Gerluce começa a gastar o dinheiro do roubo sem cuidado, chamando a atenção de todos ao seu redor. Sua mudança repentina de comportamento desperta a desconfiança de Samuel, que decide investigar a origem da quantia. Ao descobrir o crime, ele se vê dividido entre o amor e o dever, mas acaba entregando a amada à polícia.

A prisão da protagonista marca um ponto de virada na trama, transformando completamente a trajetória de Gerluce, que passa de heroína a criminosa. A sequência promete ser um dos momentos mais dramáticos da novela das nove, com direito a lágrimas, confissões e uma nova fase para o casal.

