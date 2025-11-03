CURIOSIDADE DA TV

De Hollywood ao Jornal Nacional: a história inesperada por trás da vinheta mais famosa da TV brasileira

Tema criado por um compositor de Hollywood foi descoberto por acaso e virou marca registrada do principal noticiário do país

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:41

Tema do Jornal Nacional foi inspirado em trilha composta por Frank DeVol, em 1967. Crédito: João Cotta/Globo

Com a estreia de César Tralli na bancada, o Jornal Nacional entra em uma nova era nesta segunda-feira (3), após quase três décadas sob o comando de William Bonner. Ao som da clássica vinheta que embala o noticiário desde 1969, o público vai presenciar o início de uma nova fase do telejornal mais assistido do país.

Mas você sabia que o icônico tema de abertura do Jornal Nacional nasceu de um clássico de trilhas sonoras? A revelação foi feita por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, um dos criadores do “padrão Globo de qualidade”. Em um vídeo publicado nas redes, o ex-executivo contou que a escolha da trilha aconteceu quase por acaso.

“Em 1969, estávamos prestes a estrear o Jornal Nacional e eu pedi a todos os maestros da TV Globo que fizessem uma abertura que lembrasse o Repórter Esso. Fizeram coisas boas, mas nada me convencia. No dia da estreia, ainda não tínhamos a abertura”, contou.

Segundo Boni, um produtor chamado Faia foi até uma loja de discos próxima à emissora e voltou com um LP de Frank DeVol, compositor americano de trilhas sonoras. A faixa escolhida, The Fuzz, era parte da trilha do filme The Happening (1967), estrelado por Anthony Quinn.

“Eu disse a Faia para editar a música em 15 segundos. Ele fez, eu aprovei, e o resto é história”, lembrou Boni.

De onde veio a música do Jornal Nacional? Recebi essa pergunta recentemente e aqui vai a história completa. Spoiler: até o dia da estreia não tínhamos a música definida

A decisão improvisada acabou definindo uma das aberturas mais reconhecíveis da televisão mundial. A composição de Frank DeVol, marcada por metais e percussão vibrante, se tornou símbolo do telejornalismo brasileiro e até inspirou o tema de outro noticiário famoso: o mexicano 24 Horas, apresentado por Jacobo Zabludovsky.

William Bonner, que apresentou mais de 10 mil edições do Jornal Nacional entre 1996 e 2025, encerrou sua trajetória no telejornal em 31 de outubro, passando o bastão para César Tralli.

Curiosidade musical

Nas redes sociais, fãs de música apontam uma teoria curiosa: a trilha do JN teria inspirado o clássico do forró Manchetes de Jornais, da banda Calcinha Preta. A semelhança na melodia reforça a ideia de que a canção seria uma interpolação, técnica em que artistas recriam trechos de uma composição existente, sem usar o áudio original, diferente do sample, que reutiliza a gravação original.