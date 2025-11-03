Luiz Bacci detona Luciano Huck após discurso sobre operação no Rio e dispara: ‘Só tem bandido’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 07:11
A fala de Luciano Huck sobre a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, repercutiu dentro e fora da TV. O apresentador da Globo encerrou o Domingão com Huck com um discurso pedindo reflexão sobre a violência e cobrando novas políticas públicas para a segurança. Mas as palavras não agradaram a todos.
Luiz Bacci, apresentador do "Alô, você!", no SBT, usou as redes sociais para criticar duramente o colega. Em vídeos e publicações, Bacci afirmou que o comentário de Huck teria “romantizado o crime” e desrespeitado as forças de segurança envolvidas na operação.
“Não precisa ser exatamente esse traficante que morreu. Até agora, só tem bandido. Entenda, Luciano, é só bandido. Até agora não tem nenhum inocente”, disse. “O povo não aguenta mais gente defendendo bandido. Essa narrativa ficou para o passado.”
Angélica, Luciano Huck e os filhos
Bacci também questionou o posicionamento de Huck sobre o tema, afirmando que o apresentador fala “de dentro da própria bolha”. “É muito fácil falar da sua casa no alto do Joá, cercado de segurança e blindados. Você nunca pôs o pé numa favela para conhecer a realidade”, afirmou.
Durante o Domingão, Huck havia lamentado as mortes e defendido que a violência precisa ser combatida com inteligência e oportunidades. “Quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. A gente precisa reconstruir o sentido de pertencimento”, disse o apresentador, que também prestou homenagem aos quatro policiais mortos na operação.
Bacci encerrou a sequência de críticas defendendo o trabalho das polícias e classificando o discurso de Huck como “palhaçada”. “É preciso combater o narcotráfico com força total. Esse tipo de operação faz parte do combate ao narcoterrorismo. Minha solidariedade às mães dos policiais e das vítimas inocentes”, concluiu.