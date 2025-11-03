POLÊMICA

Luiz Bacci detona Luciano Huck após discurso sobre operação no Rio e dispara: ‘Só tem bandido’

Apresentador criticou o posicionamento de Huck, que lamentou as mortes na megaoperação que deixou mais de 120 pessoas mortas

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 07:11

Luiz Bacci critica discurso de Luciano Huck sobre operação no Rio Crédito: Reprodução

A fala de Luciano Huck sobre a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, repercutiu dentro e fora da TV. O apresentador da Globo encerrou o Domingão com Huck com um discurso pedindo reflexão sobre a violência e cobrando novas políticas públicas para a segurança. Mas as palavras não agradaram a todos.

Luiz Bacci, apresentador do "Alô, você!", no SBT, usou as redes sociais para criticar duramente o colega. Em vídeos e publicações, Bacci afirmou que o comentário de Huck teria “romantizado o crime” e desrespeitado as forças de segurança envolvidas na operação.

“Não precisa ser exatamente esse traficante que morreu. Até agora, só tem bandido. Entenda, Luciano, é só bandido. Até agora não tem nenhum inocente”, disse. “O povo não aguenta mais gente defendendo bandido. Essa narrativa ficou para o passado.”

Bacci também questionou o posicionamento de Huck sobre o tema, afirmando que o apresentador fala “de dentro da própria bolha”. “É muito fácil falar da sua casa no alto do Joá, cercado de segurança e blindados. Você nunca pôs o pé numa favela para conhecer a realidade”, afirmou.

Durante o Domingão, Huck havia lamentado as mortes e defendido que a violência precisa ser combatida com inteligência e oportunidades. “Quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. A gente precisa reconstruir o sentido de pertencimento”, disse o apresentador, que também prestou homenagem aos quatro policiais mortos na operação.

o luciano huck se posicionar contra a megaoperação do rio de janeiro foi algo que me surpreendeu pic.twitter.com/DCuOkUhiiC — luscas (@luscas) November 3, 2025