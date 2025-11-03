AMOR NO XADREZ

Quem pegou quem? Os romances reais entre presas e presos famosos de Tremembé que inspiraram a série

Suzane, Elize e os irmãos Cravinhos protagonizaram triângulos amorosos e relacionamentos dentro do presídio mais famoso do país

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:23

Série Tremembé Crédito: Divulgação

A estreia da série Tremembé, no Prime Video, trouxe de volta à mídia os bastidores de um dos presídios mais comentados do Brasil. Conhecida por abrigar nomes ligados a crimes que chocaram o país, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e os irmãos Cravinhos, a Penitenciária de Tremembé, em São Paulo, também foi palco de romances, ciúmes e disputas que parecem saídos de um roteiro de novela.

Entre os relacionamentos mais comentados está o triângulo amoroso envolvendo Suzane, Elize e Sandra Regina Ruiz, a Sandrão. Condenada por sequestro e homicídio, Sandrão manteve um relacionamento com Elize durante o período de reclusão. Após o fim do romance, ela se envolveu com Suzane, com quem chegou a “se casar” dentro da prisão, uma união simbólica que lhes dava acesso à ala dos casais. O envolvimento entre as três acabou gerando desavenças e ciúmes, tornando-se uma das histórias mais conhecidas da penitenciária feminina.

Quem é quem na série Tremembé 1 de 7

No presídio masculino, outro caso inusitado também ganhou notoriedade: o romance entre Cristian Cravinhos, um dos assassinos dos pais de Suzane, e o detento Ricardo de Freitas Nascimento, conhecido como Duda. Condenado por assalto à mão armada, Duda foi transferido para Tremembé aos 26 anos e rapidamente chamou atenção dos irmãos Cravinhos. Segundo o livro Suzane: Assassina e Manipuladora, do jornalista Ulisses Campbell, Duda tinha “gestos femininos” e acabou se aproximando de Cristian, com quem viveu uma relação intensa, marcada por ciúmes e apelidos carinhosos, ele era chamado de “Lua”.