Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem pegou quem? Os romances reais entre presas e presos famosos de Tremembé que inspiraram a série

Suzane, Elize e os irmãos Cravinhos protagonizaram triângulos amorosos e relacionamentos dentro do presídio mais famoso do país

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:23

Série Tremembé
Série Tremembé Crédito: Divulgação

A estreia da série Tremembé, no Prime Video, trouxe de volta à mídia os bastidores de um dos presídios mais comentados do Brasil. Conhecida por abrigar nomes ligados a crimes que chocaram o país, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e os irmãos Cravinhos, a Penitenciária de Tremembé, em São Paulo, também foi palco de romances, ciúmes e disputas que parecem saídos de um roteiro de novela.

Entre os relacionamentos mais comentados está o triângulo amoroso envolvendo Suzane, Elize e Sandra Regina Ruiz, a Sandrão. Condenada por sequestro e homicídio, Sandrão manteve um relacionamento com Elize durante o período de reclusão. Após o fim do romance, ela se envolveu com Suzane, com quem chegou a “se casar” dentro da prisão, uma união simbólica que lhes dava acesso à ala dos casais. O envolvimento entre as três acabou gerando desavenças e ciúmes, tornando-se uma das histórias mais conhecidas da penitenciária feminina.

Quem é quem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen por divulgação
Felipe Simas é Daniel Cravinhos na série Tremembé, do Prime Video por divulgação
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Lucas Oradovschi é Alexandre Nardoni por Reprodução
Bianca Comparato é Anna Carolina Jatobá por Reprodução
Letícia Rodrigues é Sandrão por Divulgação (Primie Video) | Reprodução (Redes Sociais)
Carol Garcia é Elize Matsunaga  por divulgação
1 de 7
Marina Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen por divulgação

No presídio masculino, outro caso inusitado também ganhou notoriedade: o romance entre Cristian Cravinhos, um dos assassinos dos pais de Suzane, e o detento Ricardo de Freitas Nascimento, conhecido como Duda. Condenado por assalto à mão armada, Duda foi transferido para Tremembé aos 26 anos e rapidamente chamou atenção dos irmãos Cravinhos. Segundo o livro Suzane: Assassina e Manipuladora, do jornalista Ulisses Campbell, Duda tinha “gestos femininos” e acabou se aproximando de Cristian, com quem viveu uma relação intensa, marcada por ciúmes e apelidos carinhosos, ele era chamado de “Lua”.

Leia mais

Estupro das irmãs, assassinato dos pais e tortura: quais foram os crimes dos presos na série Tremembé

Tremembé: livro proibido que aparece na série e revela bastidores reais do presídio está à venda?

'Tremembé': quando será a segunda temporada da série do Prime Video?

Coincidência? Todos os presos 'famosos' de Tremembé escolheram o interior de São Paulo para recomeçar a vida

Preso em cela individual e sem visitas: veja como está Roger Abdelmassih hoje, que tem 82 anos e segue preso em Tremembé

O relacionamento terminou quando Cristian passou para o regime aberto, mas a história virou um dos destaques da nova série da Amazon, que mistura ficção e fatos reais para retratar os bastidores de um universo prisional cercado por poder, manipulação e paixões improváveis.

Leia mais

Imagem - Leo termina com Samuel e ganha novo amor em 'Dona de Mim'

Leo termina com Samuel e ganha novo amor em 'Dona de Mim'

Imagem - Como é a mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada R$ 26,4 milhões

Como é a mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada R$ 26,4 milhões

Imagem - Como são os apartamentos de luxo de R$ 8,6 milhões que Deborah Secco comprou em Miami

Como são os apartamentos de luxo de R$ 8,6 milhões que Deborah Secco comprou em Miami

Tags:

Presos Tremembé Suzane von Richthofen Sandrão Elize Matsunaga Daniel Cravinhos Cristian Cravinhos

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada