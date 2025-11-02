Acesse sua conta
Tremembé: livro proibido que aparece na série e revela bastidores reais do presídio está à venda?

Obra escrita pelo ex-prefeito Acir Filló foi vetada pela Justiça em 2019 por violar a intimidade de detentos; autor foi preso por fraudes e desvios de verba pública

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 18:00

Acir Filló escreveu livro na cadeia
Acir Filló escreveu livro na cadeia Crédito: Reprodução

A estreia da série Tremembé, do Prime Video, reacendeu o interesse do público por uma obra que se tornou tão polêmica quanto o próprio presídio que a inspirou. Lançado em 2019, o livro Diário de Tremembé – O Presídio dos Famosos prometia revelar bastidores e histórias reais dos presos mais conhecidos da penitenciária paulista, mas acabou sendo proibido de circular por decisão judicial.

Série Tremembé estreia na Prime Video

Série Tremembé por Divulgação

O livro foi escrito por Acir Filló, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos (SP), durante o período em que ele mesmo esteve preso na Penitenciária II de Tremembé, unidade que abriga nomes como Suzane von Richthofen, Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga. A obra chegou a ser divulgada nas redes e oferecida em lojas virtuais, mas a Justiça barrou a venda poucos dias após o lançamento.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tremembé: saiba como estão os irmãos Cravinhos, assassinos dos pais de Suzane von Richthofen

Solta, sem a filha e ex-motorista de app: veja como está Elize Matsunaga hoje, após sair de Tremembé

Separados, livres e com filhos adultos: veja como estão Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá após deixarem Tremembé

Saiba o que aconteceu com os criminosos retratados na série Tremembé

Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé

Na decisão, a juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, considerou que o conteúdo violava a intimidade de outros detentos e não possuía valor biográfico. Em seu despacho, ela classificou o livro como mera bisbilhotice e determinou multa diária para quem continuasse comercializando a obra. A repercussão foi tamanha que o autor acabou transferido para outra unidade prisional.

Tremembé: Acir Filló escreveu livro que foi proibido

Acir Filló escreveu livro na cadeia por Reprodução
Acir Filló escreveu livro na cadeia por Reprodução
Acir Filló escreveu livro na cadeia por Reprodução
1 de 3
Acir Filló escreveu livro na cadeia por Reprodução

Apesar da proibição, exemplares físicos e digitais do livro ainda circulam informalmente na internet, especialmente após o lançamento da série da Prime Video, que resgata histórias de detentos célebres de Tremembé e cita o impacto que o livro teve na época. Não há, no entanto, registro oficial de que a proibição tenha sido suspensa ou que uma nova edição tenha sido autorizada.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Tremembé': quando será a segunda temporada da série do Prime Video?

VÍDEO: assista à famosa entrevista que Suzane von Richthofen deu para Gugu Liberato dentro de Tremembé

Disputa, justiça e trapaça: como foi a separação traumática de Suzane von Richthofen e Sandrão após saída de Tremembé

O que aconteceu com Sandrão após Tremembé? Ex-companheira de Suzane e Elize está solta e evita os holofotes

Preso em cela individual e sem visitas: veja como está Roger Abdelmassih hoje, que tem 82 anos e segue preso em Tremembé

Antes de se tornar escritor, Acir Filló teve uma carreira marcada por escândalos políticos. Ele foi prefeito de Ferraz de Vasconcelos entre 2013 e 2015 e acabou cassado após denúncias de corrupção. Mais tarde, foi condenado a mais de nove anos de prisão por fraude em licitação e desvio de recursos públicos. Durante o período em que cumpria pena, escreveu o livro que o tornou novamente alvo da Justiça.

Atualmente, Filló cumpre pena em regime mais brando, após ter a progressão de regime concedida em 2025. Já o livro segue oficialmente proibido, o que significa que qualquer nova tentativa de venda ou republicação pode configurar descumprimento de ordem judicial.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tremembé: o que é real e o que é ficção na série que mostra o presídio dos famosos

Quem ainda está preso em Tremembé? Jogador Robinho e médico Abdelmassih estão na lista

Coincidência? Todos os presos 'famosos' de Tremembé escolheram o interior de São Paulo para recomeçar a vida

Teste de Rorschach: entenda para que serve o teste com manchas que avaliou a personalidade dos presos de Tremembé

Gravidez, casamento e recomeço: veja como está Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, após luto e traumas

Na série Tremembé, lançada em 31 de outubro, a trama se inspira em casos reais e em livros de true crime do jornalista Ullisses Campbell, mostrando o cotidiano e os bastidores da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé II. A produção recria as histórias de presos de grande repercussão nacional, como Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga, e aborda a curiosidade pública em torno do presídio.

Tags:

Tremembé Suzane von Richthofen Irmãos Cravinhos Alexandre Nardoni Anna Carolina Jatobá Isabella Nardoni Marina ruy Barbosa Sandrão Roger Abdelmassih Elize Matsunaga Daniel Cravinhos Cristian Cravinhos Acir Filló

