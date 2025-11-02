TREMEMBÉ

Tremembé: livro proibido que aparece na série e revela bastidores reais do presídio está à venda?

Obra escrita pelo ex-prefeito Acir Filló foi vetada pela Justiça em 2019 por violar a intimidade de detentos; autor foi preso por fraudes e desvios de verba pública

Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 18:00

Acir Filló escreveu livro na cadeia Crédito: Reprodução

A estreia da série Tremembé, do Prime Video, reacendeu o interesse do público por uma obra que se tornou tão polêmica quanto o próprio presídio que a inspirou. Lançado em 2019, o livro Diário de Tremembé – O Presídio dos Famosos prometia revelar bastidores e histórias reais dos presos mais conhecidos da penitenciária paulista, mas acabou sendo proibido de circular por decisão judicial.

O livro foi escrito por Acir Filló, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos (SP), durante o período em que ele mesmo esteve preso na Penitenciária II de Tremembé, unidade que abriga nomes como Suzane von Richthofen, Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga. A obra chegou a ser divulgada nas redes e oferecida em lojas virtuais, mas a Justiça barrou a venda poucos dias após o lançamento.

Na decisão, a juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, considerou que o conteúdo violava a intimidade de outros detentos e não possuía valor biográfico. Em seu despacho, ela classificou o livro como mera bisbilhotice e determinou multa diária para quem continuasse comercializando a obra. A repercussão foi tamanha que o autor acabou transferido para outra unidade prisional.

Apesar da proibição, exemplares físicos e digitais do livro ainda circulam informalmente na internet, especialmente após o lançamento da série da Prime Video, que resgata histórias de detentos célebres de Tremembé e cita o impacto que o livro teve na época. Não há, no entanto, registro oficial de que a proibição tenha sido suspensa ou que uma nova edição tenha sido autorizada.

Antes de se tornar escritor, Acir Filló teve uma carreira marcada por escândalos políticos. Ele foi prefeito de Ferraz de Vasconcelos entre 2013 e 2015 e acabou cassado após denúncias de corrupção. Mais tarde, foi condenado a mais de nove anos de prisão por fraude em licitação e desvio de recursos públicos. Durante o período em que cumpria pena, escreveu o livro que o tornou novamente alvo da Justiça.

Atualmente, Filló cumpre pena em regime mais brando, após ter a progressão de regime concedida em 2025. Já o livro segue oficialmente proibido, o que significa que qualquer nova tentativa de venda ou republicação pode configurar descumprimento de ordem judicial.